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平日也可搭客運上太平山 15日首發上路

最新更新：2019/07/03 16:06
林務局羅東林區管理處3日宣布，國光客運1750路線15日起將試辦平日每天增加一班次。圖為太平山中央階梯步道一景。（民眾提供）
林務局羅東林區管理處3日宣布，國光客運1750路線15日起將試辦平日每天增加一班次。圖為太平山中央階梯步道一景。（民眾提供）

（中央社記者王朝鈺宜蘭3日電）為方便民眾造訪太平山國家森林遊樂區，林務局羅東林區管理處今天宣布，國光客運1750路線15日起將試辦平日每天增加一班次，並調整發車時間，歡迎民眾多加利用。

羅東林管處表示，為提供多元的交通方式並鼓勵民眾平日到訪園區，經與宜蘭縣政府、國光客運多次研商後，國光客運「宜蘭－太平山」1750路線除原本假日行駛外，自15日起至12月31日推出平日（週一至週五）每日增加一班次。

1750路線也同步自15日起調整發車時間，提早上午7時40分於宜蘭轉運站和8時於羅東轉運站發車，回程為下午2時30分於太平山莊發車下山，並在鳩之澤停留一小時，有別以往搭乘客運的民眾，受限客運停留時間，僅能擇太平山或鳩之澤其中一個據點遊玩。

羅東林管處指出，試辦期間只要搭乘國光客運入園的民眾，搭乘當日可享不分平假日門票全票優惠價新台幣100元和鳩之澤大眾池泡湯50元，平日也可預購蹦蹦車上午11時30分車次座位，搭乘15日首發客運的民眾，當日更可享鳩之澤大眾池泡湯及蹦蹦車票免費。（編輯：翁翠萍）1080703

國光客運1750路線15日起調整發車時間，回程為下午2時30分於太平山莊發車下山，並在鳩之澤溫泉區停留一小時。（圖取自林務局羅東林區管理處網頁luodong.forest.gov.tw）
國光客運1750路線15日起調整發車時間，回程為下午2時30分於太平山莊發車下山，並在鳩之澤溫泉區停留一小時。（圖取自林務局羅東林區管理處網頁luodong.forest.gov.tw）
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