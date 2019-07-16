女子右胸痛以為染肺病 舉重練過頭胸壁肌拉傷

書田診所家醫科主任醫師周明文（圖）16日在記者會表示，很多人胸痛會先想到心臟病、肺病，但胸部疼痛有很多原因，除心、肺相關疾病，其他如胸壁肌肉拉傷、帶狀疱疹、食道及腸胃問題、甚至焦慮等，都可能引起胸痛。中央社記者陳偉婷攝 108年7月16日

（中央社記者陳偉婷、陳姿靜台北16日電）林小姐喜歡健身，但近日右胸疼痛1週，用手按壓有明顯痛點，姿勢改變也會痛，她自認為是肺部有疾病。經詳細檢查發現，確認是胸壁肌肉拉傷，原來是舉重練過頭。

書田診所家醫科主任醫師周明文今天在記者會表示，很多人胸痛會先想到心臟病、肺病，但胸部疼痛有很多原因，除心、肺相關疾病，其他如胸壁肌肉拉傷、帶狀疱疹、食道及腸胃問題、甚至焦慮等，都可能引起胸痛。

周明文的門診常有因胸痛急忙求診患者，如林小姐，平日就喜歡健身，但不曾有過胸痛情形，直到1週前，她參加舉重健身課程，上課數十分鐘後，覺得無法支撐想休息，但礙於同儕壓力，勉強支撐，回家就開始胸痛，診斷為因運動造成的胸壁肌肉拉傷。

周明文指出，也有患者是因劇烈咳嗽、朋友壓胸嬉鬧、提重物、甚至是被按摩，都可能造成胸壁肌肉拉傷。

他表示，胸壁是由12對肋骨構成，肋骨間的肌肉稱之為肋間肌，肋間肌之外，還有許多層的肌肉，任何一條肌肉的受傷，都屬胸壁肌肉拉傷，一般來說肌肉拉傷常見的位置是四肢及下背，胸壁肌肉拉傷較為少見。

周明文說，胸壁肌肉拉傷引起的胸痛有以下症狀，包含有明顯痛點，用手按壓就會疼痛。任何動作若拉扯到受傷的肌肉，就會引起疼痛，如深吸氣、咳嗽、舉手、轉身等。

但因很多疾病都可能造成胸痛，若胸口持續出現不明疼痛，也不要自行猜測病情，建議儘速找專科醫師診斷，把握治療時機。

一般來說，胸壁肌肉拉傷的治療是給患者止痛藥、肌肉鬆弛劑、並請患者適當休息，有運動習慣者，應降低運動強度，咳嗽時應壓住疼痛點，避免因胸部反覆擴張，再度拉傷胸壁肌，會引起疼痛的動作或姿勢都應該避免。

周明文也說，很多民眾為了測試肌肉拉傷是否痊癒，會一直反覆按壓測試疼痛感，但這樣反而造成肌肉再次受傷、拖延痊癒時間。（編輯：卞金峰）1080716