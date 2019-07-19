傳統鼓樂飄搖滾風 老糖廠音樂祭揭序幕

十鼓文創在百年糖廠改建的十鼓仁糖文創園區舉辦「囪擊音樂祭」，將由法國流行樂團阿菊克（AJUQ）與十鼓手合鐵鼓樂團合演揭開序幕。中央社記者楊思瑞攝 108年7月19日

（中央社記者楊思瑞台南19日電）十鼓文創在百年糖廠改建的十鼓仁糖文創園區舉辦「囪擊音樂祭」，明天晚間安排法國流行樂團阿菊克（AJUQ）與十鼓手合鐵鼓樂團合演，由東、西方不同音樂型態為音樂祭揭開序幕。

十鼓文創於7月20日至8月11日在十鼓仁糖文創園區舉辦首屆「囪擊音樂祭」，希望將不同的音樂元素帶進園區，為百年老糖廠帶來新的生命力。

十鼓擊樂團團長謝十今天受訪時表示，十鼓以音樂起家，相當看重台灣音樂文化的發展，2014年將傳統鼓樂蛻變，成立具搖滾元素的手合鐵鼓樂團，也讓老糖廠成為流行音樂的搖籃。

謝十表示，十鼓手合鐵鼓樂團以工業風的金屬輪框等物品為演奏樂器，團員都是鼓齡近20年的高手；這次再度升級，融入電吉他、電貝斯、電鋼琴等樂器，將十鼓經典曲目「雷霆再現」進行改編、重新詮釋，加上全新創作，現場演出帶來的震撼將令人難忘。

他說，囪擊音樂祭在明天晚上的首場演出安排手合鐵鼓樂團首度與法國流行搖滾樂團阿菊克跨界合作；以東西不同音樂型態演出，為老糖廠與十鼓注入新的流行元素，也賦予傳統音樂新的生命力。（編輯：陳俊碩）1080719