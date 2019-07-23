17歲少年腸病毒重症 疫情已過高峰但仍有流行

（中央社記者陳偉婷台北23日電）腸病毒疫情已過高峰，但還在流行。疾管署今天公布，上週增3例腸病毒併發重症，包含2名2歲幼童及1名17歲少年。腸病毒傳染力強，幼童若出入人多擁擠處，記得勤洗手。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍下午在疫情週報表示，上週（7月14日至7月20日）國內腸病毒門急診就診共計1萬6299人次，較前一週略降5.4%，已過高峰，近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A10型為多，腸病毒71型病毒活動逐漸下降。

不過，上週仍新增3例腸病毒併發重症病例。防疫醫師林詠青表示，3名重症分別為北部2歲男童、北部17歲少年及南部2歲女童。其中北部10多歲男性經檢驗確診為克沙奇A6型感染併發重症，另2人經檢驗確診為腸病毒71型感染併發重症。

3名個案病程類似，症狀包含發燒、疱疹性咽峽炎、四肢紅疹，也有個案呼吸困難、臀部水泡、脫水症狀。其中17歲少年狀況比較嚴重，有四肢無力、後續併發急性肝炎及肺炎，住院3週才痊癒，也是今年併發重症者年齡最大的。

林詠青提醒，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，但超過5歲者也可能併發重症，雖較少見，但民眾不要輕忽。

今年累計181例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，以輕症及散發病例為主。

民眾一旦發現家中感染腸病毒的嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。

疾管署副署長莊人祥表示，現在為暑假期間，民眾仍不可輕忽腸病毒威脅，放假期間孩童如出入人口密集、互動頻繁的場所（如安親班、室內兒童樂園），返家後或進食前需確實洗手，並應做好個人衛生，注意居家環境清潔及通風，降低感染風險。（編輯：管中維）1080723