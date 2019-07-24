衛福部擬推無障礙診所認證 身障團體：差別待遇

（中央社記者王承中台北24日電）台灣障礙者權益促進會代表張惠美今天針對衛福部擬推動無障礙診所認證表示，認證制度是差別待遇，身障者在就醫前還要四處找認證診所，不理解政府可以花錢做認證，卻不要求診所做斜坡通道。

為保障身障者就醫的基本人權，台灣障礙者權益促進會、新活力自立生活協會、身心障礙者自立更生創業協會、新巨輪服務協會、自閉症權益促進會等障礙團體下午前往監察院陳情，並向監察院輪值監委王幼玲遞交陳情書。

張惠美受訪指出，衛福部次長薛瑞元日前在出席民進黨立委陳曼麗主持「推動無障礙友善診所」公聽會中認為執行診所全面無障礙有很大困難，堅持採用「認證制度」，讓就醫的國民自行找認證無障礙的診所就醫。

張惠美表示，薛瑞元的發言違反台灣於民國103年立法通過的身心障礙者權利公約施行法的精神。她說，施行法立法目的是確保政府促進與保障身心障礙者人權的義務。

張惠美表示，認證制度就是差別待遇，若採認證制度，身心障礙國民在就醫前還要四處尋找認證診所，對於急性腸胃炎、牙痛及發燒的就診非常困難。不理解政府可以花錢做認證、發證書、派人去勘驗，為何不能要求診所大門做斜坡通道或準備斜坡板，以便利輪椅族群使用。建議衛福部可修正「醫療機構設置標準」，在診所設置標準，增加斜坡通道。

身心障礙者自立更生創業協會理事張學恒表示，就醫是每個人的基本生活權益，但身障者卻常因診所前的階梯被拒絕於外。他是單親爸爸，女兒生病時他無法陪伴女兒進入診間求診，而他自己生病時，更必須前往3公里外的醫院就醫，希望政府看見身障者就醫的艱辛。（編輯：李信寬）1080724