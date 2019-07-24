高雄登革熱病例再增1例 天候是防疫挑戰

（中央社記者陳偉婷台北24日電）疾管署今天公布，高雄市新增一例本土登革熱病例，為三民區鼎西里男性。副署長莊人祥說，高雄市登革熱現有各區零星病例的散發疫情，因天候確實是防疫挑戰，但疫情應有被壓制。

衛生福利部疾病管制署晚間公布高雄新增一例本土登革熱病例，為三民區鼎西里20多歲男性，近期無出國史。7月21日出現發燒、肌肉痠痛及背痛等症狀，隔日就醫後診所通報，今天確診感染登革病毒第四型。

莊人祥表示，個案活動地以住家及鹽埕區瀨南里工作地為主，因住家與7月14日發病的鼎西里家庭群聚個案居住地相距100公尺內，依其發病日及活動史研判，他應是在三民區鼎西里周邊社區感染的可能性較高，防疫人員19日已執行社區緊急防治。

今年截至目前，國內累計60例本土登革熱病例，為高雄市45例、台南市15例。另有242例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

各地近日午後仍有降雨，疾管署再次呼籲，預防登革熱最有效方法為澈底清除孳生源，民眾應清除戶內外積水容器，也應主動巡視環境整潔，尤其樹洞、旗座、天溝（屋頂排水溝）及地下室等處往往容易被忽略而形成隱藏性孳生源。（編輯：翁翠萍）1080724