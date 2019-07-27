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台鉅化妝品驗出石綿 南市衛生局封存385盒

最新更新：2019/07/27 13:31
台南市政府衛生局接獲衛生福利部通知，台鉅公司販售的2款化粧品含有石綿類成分，隨即前往封存385盒產品。（台南市衛生局提供）中央社台南傳真　108年7月27日
台南市政府衛生局接獲衛生福利部通知，台鉅公司販售的2款化粧品含有石綿類成分，隨即前往封存385盒產品。（台南市衛生局提供）中央社台南傳真　108年7月27日

（中央社台南27日電）台南市政府衛生局今天表示，昨天接獲衛生福利部通知，台鉅公司販售的2款化粧品含有石綿類成分，隨即前往封存385盒產品。

台南市衛生局今天發布書面聲明指出，衛生福利部食品藥物管理署發布，「修容大師」（City Color Contour Palette Contour, Bronze, Highlight，批號：1606001/ GM -13336，有效期限 2021/06/01）及「修容大師2」（City Color Contour Palette 2 Contour, Bronze, Highlight，批號：1606001/ GM - 13336，有效期限 2021/06/01）2款特定批號化粧品，經檢驗含有石綿類成分。

台南市衛生局表示，昨天傍晚接獲通知後前往台鉅生技公司稽查，現場查封385盒產品（340盒「修容大師」、45盒「修容大師2」）；並要求業者於7天內提報產品回收計畫，並檢視市面相關產品，通知下游通路務必將問題產品下架回收。

台南市衛生局指出，台鉅公司向衛生局人員說明，這2款產品是在民國107年輸入，數量共457盒，曾於網路平台及所屬觀光工廠販售。今年6月因接獲類似產品有異常事件，已自主陸續下架產品回收，並於7月撤除網路商品頁面。（編輯：戴光育）1080727

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