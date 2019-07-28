澎湖推環保樹葬 馬公懷恩堂紀念園區啟用

澎湖縣馬公市公所推動環保自然葬儀，懷恩堂生命紀念園區28日啟用，並有5名先行者首開環保樹葬先例，天空還飄下雨水，似與親人作最後告別，場面溫馨。中央社 108年7月28日

（中央社澎湖縣28日電）澎湖縣馬公市公所推動環保自然葬儀，懷恩堂生命紀念園區今天啟用，讓生命在大自然裡延續，3大多元環保樹葬區，預估一年可減少150至200座墳墓。

馬公市公所環保葬儀示範，今天由市長葉竹林、澎湖縣長賴峰偉、民政處長成萬貫等人共同為園區揭幕，儀式簡單隆重，並有5名先行者首開環保樹葬先例，對生命圓滿，回歸自然，表達肯定，與會各界一起為先行者默禱，天空還飄下雨水，似與親人作最後告別，場面溫馨。

賴峰偉以推動樹葬先驅的聖嚴法師名言指出，做為有形的肉體，在人間全力以赴，不求死、不等死、不怕死，怎麼來就怎麼去，肯定市長葉竹林率風氣之先推動環保樹葬，縣府會全力協助市政推動，並對5名先行者的家屬表達敬佩。

葉竹林表示，市所推動公墓景觀及殯葬環境永續，興建馬公市懷恩堂生命紀念園區，占地3公頃，園區除有納骨堂塔，還規劃設有森之光、海之聲及花之形等3處多元環保樹葬區，緊鄰優美水岸，環境清幽，家屬也可在優美園區中追思緬懷先人。

葉竹林指出，市所首倡「懷恩堂生命紀念園區」多元環保葬儀，一年可減少150至200座墳墓，一來可延長納骨堂使用年限，也可省下殯葬設施一年250萬元的費用。（編輯：陳俊碩）1080728

澎湖縣馬公市公所推動環保自然葬儀，懷恩堂生命紀念園區28日啟用，並有5名先行者首開環保樹葬先例，對生命圓滿，回歸自然，表達肯定。中央社 108年7月28日