國定古蹟陳健墓園石獅失竊尋獲 逮獲2嫌

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門縣警察局今天宣布破獲沙鎮東珩國定古蹟陳健墓園石獅子遭竊案，逮獲李、王兩名竊嫌到案。全案依觸犯刑法竊盜及文化資產保存法罪嫌，移送金門地檢署偵辦。

警方表示，這座石獅子重約100多公斤，尋獲時下巴部分受損。陳氏宗親會將在10日安放墓地原處。

縣警局金湖分局表示，民眾在3日發現陳健古墓有一側石獅子遭竊，另一側石獅子也有搬動痕跡，於是通知金門大學文化資產維護團隊向金湖分局報案。局長張國雄獲悉後，指示金湖分局及刑警大隊共同組成專案小組全力偵辦。

金湖分局副局長楊智銘表示，經過濾路口監視器、指派鑑識人員到場採證及訪查附近住戶；5日下午2時，刑警大隊專案小組成員再到現場勘查採證時，發現遭竊石獅子棄放在墓園入口處。經過濾追查後發現為李、王兩位竊嫌所為，全案依觸犯刑法竊盜及文化資產保存法罪嫌移送法辦。

陽翟耆老陳朝來對石獅子失而復得示欣慰，光前里里長黃文成感謝警察局努力協尋。陽翟信房中巷陳氏宗親會理事長陳偉陽則是呼籲文化部文資局能在古蹟設置監視系統保護文物，避免古物遭竊或破壞。

陳健是金門陽翟陳氏信房19世祖，明朝嘉靖5年（1526年）進士，歷任刑部主事及四川司郎中，也曾任南安、廉州及南寧等知府，以勤政愛民，不務因循見稱。陳健1561年逝世，葬於福建同安，陽翟東珩陳健墓是他的衣冠塚已列為國家二級古蹟。

文化部文化資產局感謝警方積極偵辦及聚落居民的配合，並表示古蹟是全民資產，破壞古蹟，依據文資法第103條規定，具有刑責及罰鍰，請勿以身試法。文資局同時表示，未來將強化古蹟現場的監視設備，避免類似事件再度發生。（編輯：陳清芳）1080807