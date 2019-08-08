颱風利奇馬來襲 新北部分遊樂區9日停止營運

（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府觀光旅遊局今天表示，因應利奇馬颱風來襲，碧潭水上腳踏車9日暫停營運；十分瀑布公園9日停止入園；烏來雲仙樂園9日也停止營運。 颱風期間請勿前往警戒地區遊玩。

新北市府觀光旅遊局表示，為維護遊客安全，今天前往烏來風景區勸離遊客，呼籲民眾在颱風利奇馬期間，勿進入山區逗留。烏來雲仙樂園今天下午4時已提前閉園，9日停止營業。

觀旅局表示，十分瀑布公園9日停止入園，未來待颱風警報解除後，視園區復原情形再公布開園日期。另外，碧潭水上腳踏車的船家，今天已經將腳踏車吊上岸，9日暫停營運。

觀旅局表示，野柳海洋公園、深澳鐵道自行車及新北市所轄旅客服務中心、各風景區遊客中心（含瑞芳、十分、碧潭、烏來）及猴硐煤礦博物園區各館舍，9日則依新北市正常或停班課訊息，配合正常開放或暫停營運。

在活動方面，觀旅局表示，原訂10日舉行的烏來德拉楠小旅行因颱風取消；淡水漁人碼頭10日漁人舞台夏日原創音樂活動，將視9日風災後，場地復原現況決定是否延期或取消。（編輯：方沛清）1080808