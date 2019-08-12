超商業者擴大減塑 估一年少用5.5億根吸管

（中央社記者蔡芃敏台北12日電）限塑政策上路一個多月，業者紛推替代方案，改用就口杯或符合標準的吸管。超商業者表示，將進一步擴大減塑，9月起全台門市將不再主動提供吸管，預估一年將省下5.5億根吸管。

限塑政策自7月開跑，政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等四大類場所，內用不得提供一次用塑膠吸管，不少業者也紛紛響應減塑政策。

統一超商今天發布新聞稿表示，除了政府列管場所內的門市不提供一次性塑膠吸管外，8月14日起將進一步擴大於台北市800家，9月11日起全台5500家門市將全面響應不主動提供吸管。

統一超商說，現調飲品一律改用就口杯，珍珠飲品、有料茶飲和思樂冰則提供生物可分解及紙吸管，預估一年將可省下5.5億支塑膠吸管，落實企業社會責任。

全家先前指出，位於四大場所內的店舖全面改用環保吸管，門市也在8月起啟動第二波減塑計畫，現做冷飲導入就口杯，也不再主動提供塑膠吸管，友善環境。

OKmart說，位在四大場所的門市，當消費者主動索取吸管，門市才會提供可分解的PLA環保吸管，熱飲則為就口杯。

另外，統一集團旗下星巴克、Mister Donut、COLD STONE等企業，也逐步改以就口杯、環保材質吸管取代或不提供吸管，統一指出，期望逐漸改變民眾使用習慣，達到源頭減量的效果。（編輯：林興盟）1080812