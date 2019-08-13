生鮮雞肉冰多久 食藥署鼓勵賣場標示屠宰日期

（中央社記者張茗喧台北13日電）賣場賣的生鮮雞肉到底冰了多久，想單從標示分辨有難度。行政院今天召開跨部會會議，將鼓勵超市、超商及大賣場等通路揭露雞肉屠宰日期及有效日期等資訊。

近日有媒體報導，進口雞肉量逐年攀升，但政府對於進口與國產雞肉要求卻不一致，國產雞肉不僅得標屠宰日期、保存期限，保存日期也只有半年；反觀進口雞肉只標示有效期限，限期還長達2年，引起養雞業者不滿。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿指出，行政院政務委員林萬億邀集行政院食品安全辦公室、衛福部及農委會召開肉品標示管理協商會議，討論各界對於雞肉產品標示疑慮。

食藥署食品組副組長魏任廷受訪時表示，根據現行規定，雞肉不分國產、進口，一體適用「食品安全衛生管理法」規定。他解釋，超市及賣場販售以保鮮膜包裝的盒裝生鮮雞肉幾乎都屬於散裝食品，依照法令規定僅須標示產地及品名，並沒有要求標示屠宰日期和有效期限，但多數賣場仍會自主性標示有效期限。

魏任廷指出，有效期限訂定則是業者根據冷凍、冷藏等製程或保存方式，參考「市售包裝食品有效日期評估指引」計算出來，並且要求保留試驗文件作為查核依據，有效期限代表業者對於產品品質保證期間，並沒有國產雞肉效期半年、進口雞肉2年的硬性規定。

魏任廷強調，為確保消費者能獲得充分的資訊，會議中已達成共識，將先以鼓勵的方式，希望業者不分國產、進口雞肉都標示屠宰日期及有效日期，讓消費者一眼就能判斷肉品從出廠到目前銷售階段的時間，預計針對超商、超市、量販店試辦。（編輯：管中維）1080813