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天災通訊不中斷 NCC輔導蓋240座防災通訊平台

最新更新：2019/08/15 19:18

（中央社記者吳柏緯台北15日電）台灣天災頻繁，常因為電力與網路中斷，進而使訊號中斷，造成通訊與救難的不便。NCC今表示，目前全台已建置240座防救災行動通訊平台，確保災難來臨時仍能保持訊號暢通。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天赴行政院報告「寬頻網路建設情形」，並在會後發布新聞稿，說明報告內容。

NCC在新聞稿中指出，歷年台灣發生天災，造成行動通訊基地台無法提供服務的主要原因，來自於電力與寬頻網路系統中斷，為了解決此一問題，NCC近年致力於在災害潛勢區或偏遠地區，建置「防救災行動通訊平台」。截至今年7月為止，以建置204台定點式與36台機動式防救災行動通訊平台，讓民眾面臨災害時，仍能確保通訊品質，並有助於提高整體救災效率。

至於行動寬頻的普及政策，NCC統計，經過3波4G釋照作業與電信業者、政府部門的通力合作後，目前5家電信業者的4G電波人口涵蓋率已達98%，用戶數已達2925萬。

近期5G的釋照前置作業也如火如荼的展開，NCC指出，持續配合行政院的相關政策，了解國際5G的趨勢及國內情勢的演變，藉此滾動式調整5G相關計畫，同時完備5G相關法規，作為未來推動5G的基礎。（編輯：楊凱翔）1080815

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