男子烏干達當志工 染瘧疾返國治療

（中央社記者張榮祥台南20日電）台南一名男子前往非洲烏干達當志工，出現發燒、腹瀉等症狀，返國後就醫確診感染瘧疾，成為台南今年首例境外移入瘧疾，也是全國第2例境外移入瘧疾。

台南市政府衛生局人員今天指出，這名40多歲男子無慢性病史，7月27日至8月8日和10名成員到烏干達參與志工服務，8月12日出現發燒、頭痛、寒顫、出汗及腹瀉等症狀。

男子8月15日返國，隔天立刻就醫住院，8月17日檢驗確診，目前住院觀察中，同團團員未出現疑似症狀。

衛生局人員表示，染病男子出國前曾到旅遊醫學門診諮詢，因顧慮瘧疾預防性用藥的副作用，才未服藥，衛生局將持續追蹤。

瘧疾是一種由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類引發的傳染病；世界衛生組織（WHO）資料顯示，2017年全球傳染人數約2億1900萬人，死亡人數約43萬5000人，主要流行在非洲、東南亞及大洋洲。

依瘧原蟲特性，瘧疾分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧（又稱熱帶瘧）、卵形瘧，以惡性瘧最多，其次是間日瘧。瘧疾潛伏期通常是7天至30天，早期症狀類似感冒，若無適當治療，嚴重者將導致黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變，甚至死亡。（編輯：謝雅竹）1080820