高雄境外移入登革熱倍增 最多東南亞旅遊染病

（中央社記者程啟峰高雄23日電）高市衛生局今天表示，昨天出現今年第50名境外移入登革熱確診病例，境外移入病例是去年同期的2.1倍，其中最多病例像個案一樣是前往東南亞旅遊時感染，呼籲民眾要注意。

衛生局表示，新增的境外移入登革熱個案居住苓雅區普照里，是名20多歲本國籍女性，她於8月1日至8月21日至泰國自助旅行，其中13至15日曾至柬埔寨，20日於泰國當地出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，21日搭機自高雄入境後直奔診所就醫，並於前鎮區崗山仔公園短暫停留。

衛生局指出，個案經診所抽血檢驗登革熱NS1快篩結果陽性並通報，衛生單位隨即安排她住院防蚊隔離，同行者1人則無疑似症狀。

衛生局指出，個案經送驗確診為第二型登革熱，由於個案未入社區，因此個案住家及周邊社區不需進行家戶室內外噴藥防治作業，市府防疫團隊今天已完成個案停留的公園相關防治工作。

衛生局表示，全市迄今累計50例境外移入登革熱病例，為去年同期24例的2.1倍，個案以出國旅遊占最多（28%）、其次為出國工作（22%）、外籍移工（18%）、國人探親（14%）、外籍旅客（8%）、外籍學生（6%）及僑胞回國（4%）。

分析境外移入病例感染國家則以越南16例感染人數最多，其次為印尼10例。另外，全市本土登革熱累計51例，分布於9個行政區22里，不過17個里已解除疫情警報。

因應高雄連日豪雨後易孳生病媒蚊，又逢開學在即，返鄉探親、旅遊民眾陸續回國，衛生局呼籲，市民返國2週內提高警覺，若有不適症狀應就醫，並告知旅遊或活動史配合防疫。（編輯：謝雅竹）1080823