9月底前不斷訊 ELEVEN SPORTS與中嘉持續協商

（中央社記者吳柏緯台北28日電）ELEVEN SPORTS與中嘉集團授權協商的9月7日大限即將到來，今天再度傳出轉機，雙方同意繼續延長協商時間至今年9月底，盼能找到彼此都能接受條件。

經歷將近3個月、2度延長協商期限，ELEVEN SPORTS與中嘉集團仍無法達成共識，不過由於雙方都有意繼續協商，尋求解決方式，因此今天宣布將再度延長期限至9月30日。換句話說，未來一個月，中嘉集團下轄12個有線系統業者，113萬的收視戶，仍可看到ELEVEN SPORTS。

國家通訊傳播委員會（NCC）發言人蕭祈宏，ELEVEN SPORTS授權中嘉集團的期限到今年9月7日，因此今天委員會內部針對這個議題進行討論，並同意雙方提出延長協商的申請。他進一步說明，兩方都有各自的立場，也都有道理，因此NCC仍希望可以透過協商找出平衡點。

一名業內人士告訴中央社記者，雖然ELEVEN SPORTS始終對於中嘉提出的授權金條件「滿腹委屈」，但是由於中嘉手握113萬多的訂戶數，對於ELEVEN SPORTS而言仍是很重要的市場，加上ELEVEN SPORTS有意持續深耕台灣運動轉播市場，因此也是協商得以持續進行的主要原因。此外，其它正在協商中的業者，也在觀望兩者間的協商情況。

ELEVEN SPORTS的斷訊事件從今年6月1日起開始。由於授權費爭議無法解決，運動頻道Eleven Sports停止授權大豐、台灣數位寬頻與新高雄三家有線電視業者，總計23.6萬收視戶無法看到該頻道。

NCC日前也針對3家業者，因未依相關規定提前通知主管機關，違反有線電視廣播法規定，沒有事前通知NCC、變更營運計畫書，並且未在斷訊前5天以跑馬燈通知收視戶，各被裁處新台幣10萬元罰鍰。（編輯：楊凱翔）1080828