身障牙醫帶頭走進偏鄉 扛醫療包為患者治療

本身也是身障者的花蓮牙醫師林易超，是花蓮唯一同時在服務特定身心障礙及居家到宅牙醫的醫師，他說，居家牙醫要克服器材不足的問題、長時間站立，還需要護理師或家屬的協助完成看診。（林淑儀提供）中央社記者張祈花蓮傳真 108年8月28日

特殊牙科出任務4（中央社記者張祈花蓮縣28日電）本身也是身障者的花蓮牙醫師林易超，是花蓮唯一同時服務特定身心障礙及居家到宅牙醫的醫師，他每週至少2至3天外出，背著3、40公斤醫療包出門，雖然辛苦、能力有限，但陪伴大於醫療，讓患者症狀好轉，也舒服許多。

花蓮執業牙醫人數約有200多人，其中執行到宅牙醫的只有林易超和他訓練出來的牙醫師林明慧2人，只能負擔花蓮秀林鄉到壽豐鄉共20餘名個案。

林易超今天接受中央社記者採訪指出，早在12年前開始就在花蓮黎明教養院執業身心障礙牙科門診，那時特殊需求牙科門診都還沒起步，就一路從義診做到現在有健保給付，至今仍維持兩週固定一次駐點看診，以及不定時巡迴機構服務。

2年前長照2.0上路，到宅牙醫需求逐漸被看見，林易超與護理師林淑儀也想嘗試走進居家，林易超說，當時的想法很簡單，就是要拋磚引玉，若他這種行動不便的人都能做得來，那應該有更多人可以加入。

2年過去，林醫師的到宅牙醫團隊累積2名醫師、1名固定陪同的護理師及1名助理，4人團隊擔起花蓮住宅牙醫的重擔，透過民眾主動申請，平均每週會有2至3次到宅牙醫服務。

●器材到不了 但牙醫到得了

居家牙醫要克服的問題無法遇見，林易超說，到個案家中要以現有器材組成克難診療間，每次外出看診就一定是站著看，病人無法配合長時間張開嘴巴，就換醫生扭曲身體，找出可以看得到牙齒的姿勢，常常一站就是半個小時，一次外出少則半天，長的話就是一整天，一天下來服務個案最多4名。

幾乎是超乎身體負荷的看診方式，加上設備不足，到宅牙醫能看的也有限，大多是簡單的洗牙、補牙等基本清潔，林易超說，他也是身心障礙者，他能體會這些病患感受，牙醫雖不能解決他們主要病痛，但至少能讓他們舒服一點，感覺到還有人在關心他們，陪伴大於醫療。

一名因車禍受傷患者小明，下半身癱瘓，林易超團隊接觸他，雖不是滿口爛牙，但長期忽略口腔清潔，牙齒蛀牙嚴重，加上門牙缺一角，讓他不敢張口微笑。

林易超團隊接手到宅服務後，讓小明發現原來自己還有變帥的可能，穩定接受治療改善口腔問題，最近他突破心防，由家人協助到診所做了一顆假牙，林易超說，現在小明最喜歡拿著手機自拍，整個人都自信起來。

●每次到宅看診回來 心情更加沉重

過去曾遇過家屬淚訴求診經歷，叫了救護車到醫院掛急診看牙醫，但因患者是植物人被拒絕看診，林易超說，若始終沒有人願意投入，這群病患不知道什麼時候才能被看見。

「每次義診回來，心情都很沉重」林易超說，進入到宅牙醫感觸最多的就是發現自己能做的有限，能帶給病患、家屬的實在永遠不夠，常常看完診和家屬哭成一團，相互擁抱、打氣，日子也繼續這樣過。

林易超說，住宅醫療接觸的多是重症病患，治療過程有嗆咳風險，容易引發呼入性肺炎，風險大、時間長又需要專業訓練等限制，讓不少醫師卻步，就是到宅牙醫人力始終不足的原因。

被問到難道不怕這些風險時，林易超趕緊說：「怕啊，當然怕」，他指出，每一次出發前都會誠心向上帝禱告，憑著愛心和信心看診，他感謝護理師、助理和家屬的信任，讓到宅牙醫能持續做下去。

●從教學端改善 期盼新血加入

林易超說，無論是居家醫療、身心障礙看護都是近年才興起的觀念，需要醫師另外上課考照的專業領域，他認為，若在醫學院時期上課，就能向下培育年輕醫師加入。

他也坦言，制度面上的確仍有很多需要改進的規定，但至少現在被看見，也有人在做，他說，自己都以50多歲了，不知道還有幾年能這樣背著3、40公斤的醫療包出門，但他樂觀指出，總會有人也願意跳下來，一起分擔住宅醫療的重擔。（編輯：卞金峰）1080828

牙醫到宅看診要克服不同的居家環境及病患，隨時做好應變措施，圖為腦性麻痺病患不方便平躺，醫護人員以輪椅應變，讓醫師能順利看診。（林淑儀提供）中央社記者張祈花蓮傳真 108年8月28日

本身也是身障者的花蓮牙醫師林易超是虔誠的基督徒，他從事到宅牙醫服務，看診前會與病患一起誠心禱告，為療程、健康及家屬祈禱。（林淑儀提供）中央社記者張祈花蓮傳真 108年8月28日

本身也是身障者的花蓮牙醫師林易超，是花蓮唯一同時服務特定身心障礙及居家到宅牙醫的醫師，他說，當時的想法很簡單，就是要拋磚引玉，若他這種行動不便的人都能做得來，那應該有更多人可以加入。中央社記者張祈攝 108年8月28日