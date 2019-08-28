障礙者醫療要平權 牙醫出診心收穫

開業牙醫黃明裕（藍衣者）長年幫身心障礙者看牙，每一個個案對他來說都是新的學習，且認為收穫比付出還要多。（黃明裕病患家屬提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年8月28日

特殊牙科出任務3（中央社記者陳偉婷台北28日電）帶自閉兒看牙像打仗，哲爸不時落得醫病兩無奈，育有唐氏症兒的開業牙醫黃明裕，則是踏足牙科特別需求服務也到宅看診，感受到障礙者的處境，更加體會醫療平權的重要。

小哲（化名）患有自閉症，每次看牙都是一場硬仗。他對陌生環境、聲音、觸覺都很敏感，情緒容易受波動，一聽到爸媽要帶他看牙就緊張，每一次經驗都讓他對看牙及牙醫更恐懼和排斥。

哲爸接受中央社記者採訪時表示，以前帶孩子看牙經驗常受挫折，因小哲情緒較難控制，想帶孩子看牙，卻連診間「門口都踏不進去」。

就算勉強「騙」進去，小哲情緒躁動，醫師也怕看診時被咬，只好無奈請哲爸帶回家控制好孩子情緒再來，或是要求家長壓制孩子，可是自閉症孩子愈被束縛、反抗愈強，總落得醫病兩無奈。

●自閉兒就醫崎嶇路 連診所門都進不了

由於很難找到適合的牙醫看診，小哲在國小換牙期時，每當牙齒搖搖欲墜，哲爸就把孩子帶到廁所徒手拔牙，孩子不願、驚叫，張口就咬，他滿手咬痕、鮮血淋漓，但也只能忍耐。

更糟的是，因換牙期缺乏牙醫師的定期追蹤、照顧，小哲的齒列不整，上排牙齒嚴重暴牙，不只有害口腔健康，也影響外觀。

早期預防對孩子的牙齒保健非常重要，哲爸說，一次在自閉症總會的牙科衛教課程中，恰好是黃明裕上課，剛好聽說黃明裕自身也育有障礙的孩子，應可同理家長感受，決定帶小哲到黃醫師診間，看有沒有可能軟化孩子對看牙的恐懼。

第一步就從熟悉診間環境開始，哲爸每週2到3天下班後帶孩子到黃明裕診間「探勘」，黃明裕有時看到孩子就自然的打聲招呼，雙方慢慢建立互信。有時候黃明裕看診，也會邀小哲當觀眾，在一旁觀察診療過程。

就這樣過了半年，有一天黃明裕突然問小哲：「要不要試試看？」小哲也自然地躺上診療椅，開始了第一次的「治療」，也開啟往後數年跟黃明裕的「戰友」關係，一起對抗自閉症導致的看牙「危機」。

小哲曾寫過一篇文章紀錄他和黃明裕的「奮戰」軌跡，篇名就是「醫病過招三百回」。內容提到，過去很恐懼看牙，原本希望「出招」讓黃明裕拒收。沒想到，黃明裕從介紹環境開始，讓他毫無防備坐上診療椅，還要助理拿來漱口杯跟牙刷，幫他圍上綠色枕巾。

當黃明裕開始幫忙刷牙時，小哲才發現，默默地已被征服，正想要發難從診療椅坐起，黃明裕就搶先一步說：「好了，小哲好棒，有刷牙跟漱口，今天就先這樣。」自此他就節節敗退，終於能固定看診，也有機會矯正暴牙。

黃明裕受訪時表示，從小哲身上，他體會特殊需求者，如失智者、自閉症者，雖然難以言說，但都有感覺、想法和需求，需要醫師耐心引導及妥善的技巧，才能解開個案看診的束縛。

一開始黃明裕服務障礙者的初心是從唐氏症的兒子出發，他心想，當牙醫的職責就是照顧特殊孩子的牙口，幫個案解決問題就有快樂。同時也讓他更同理障礙者的就醫需求和困境，為此還到日本學習麻醉技術。

●從障礙者身上學到的 比付出的還多

近年黃明裕也開始做到宅服務，幫行動不便、失能者看牙，看到更多無奈，也有更多學習。

牙醫到宅服務的個案病況多元，有失智者、衰弱長者、中風失能者、罕病、漸凍人、或植物人，對黃明裕來說，每一個個案縱使牙口疾病狀況類似，因應的方式也會有所不同，需要隨機應變，擬定最適合個案的治療方式，「每一個個案都是學習」。

「從障礙者身上學到的，比我付出的還要多。」黃明裕說，還記得曾服務過一名漸凍人，儘管受疾病所困，他也未曾低頭。一次看診時發現，個案用一根粗吸管喝水，但因口腔的力量已經非常微弱，水根本吸不上來，對一般人來說輕而易舉的喝水卻難如登天。

黃明裕問個案的太太：「怎麼不準備一根細的吸管？」他太太才說，先生不想屈服於現狀，不屈不撓只想突破困境。這些發人深省的人生經驗，是走出診間才有的醫病互動。

●障礙者就醫沒得選 倡議醫療平權

不過，願意花時間看特別需求者門診或到宅服務的牙醫不多，黃明裕說，障礙者也有就醫選擇權，卻往往受限環境、資源不足，常無從選擇。未來希望有愈來愈多醫師投入相關訓練，案家如果有需求，在住家附近的診所就能得到服務。

身心障礙聯盟秘書長滕西華也說，特殊需求者牙科醫療服務應著重提高服務人數，且應走入社區，關鍵即是診所應有無障礙觀念，讓醫療可近性提高，當服務量增加、服務品質變好，障礙者的生活品質也會變好，有助社會正向循環。（編輯：吳協昌/陳清芳）1080828