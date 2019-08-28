齒列不整害健康 兒童換牙期每半年要看牙

醫師提醒，從孩子換牙開始，家長就應該每半年帶孩子到牙科檢查，有助及早發現換牙換不好等狀況，也可及早介入處理。圖為看診示意圖。（台北醫學大學附設醫院提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年8月28日

（中央社記者陳偉婷台北28日電）7歲澄澄有上顎發育困擾，一口暴牙、上下咬合困難，連要咬斷麵包都吃力，不僅影響發育，也因外觀不佳，影響心理。醫師提醒，孩童換牙階段應每半年定期看牙，才能及早介入。

一口貝齒不僅能為外表加分，更與身體健康息息相關。當牙齒不整齊、暴牙、戽斗、歪嘴等，除說話發音可能不清，也會影響口腔的咀嚼功能，減損營養吸收，且因齒列不整，潔牙相對不易，更容易有蛀牙、牙周發炎風險。有研究已指出，慢性牙周發炎與全身性疾病，如心臟病、糖尿病等有關。

台北醫學大學口腔醫學院按長鄭信忠臨床見過許多齒顎矯正的患者，據他觀察，齒顎矯正不僅處理生理問題，也可解決病人的「心病」。因齒顎發育不全者常影響外觀，有些孩子因暴牙嚴重，容易被人欺負，心理健康也受影響。

鄭信忠表示，一般齒顎矯正最好的時機是恆牙全長出來的恆牙齒列，也就是12歲前後。根據統計，約7成的齒顎矯正患者都是12歲以後才矯正，但有3成的嚴重患者，必須提前到6至12歲的混合齒列就介入、分階段治療，如嚴重的暴牙、倒牙、齒列干擾或唇顎裂患者，以免嚴重的咬合問題讓狀況惡化。

若是咬合異常牽涉到骨骼問題，如下巴歪斜、骨骼嚴重異常等，則建議到18歲時，進行正顎手術時搭配齒列矯正。

齒顎矯正是長期的工程，鄭信忠表示，矯正療程動輒1年半、2年，年紀愈小時做，齒列在骨頭上的移動速度較快，如果是成人，治療時間會比孩子久，病人的耐心和詳細的醫病溝通非常重要，應讓民眾徹底了解療程的步驟、配合回診，避免中斷療程。

鄭信忠說，處理孩子的齒顎問題，家長的態度常是關鍵，除了願意配合治療，也要了解齒顎健康對孩子的重要性。從孩子換牙開始，家長就應該每半年帶孩子到牙科檢查，有助及早發現換牙換不好等狀況，也可及早介入處理。

牙醫師除了檢查牙齒發育狀況，鄭信忠說，不良的口腔習慣也常是齒列不整的原因，包含習慣用口呼吸，導致臉型變化；喜歡咬手、咬筆，導致牙齒上下咬合不整，牙醫師可協助孩子矯正不良習慣。（編輯：吳協昌/陳清芳）1080828