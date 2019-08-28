地址難找車難停被狗追 牙醫在宅服務承擔困境

特殊牙科出任務1（中央社記者陳偉婷台北28日電）牙醫簡志成每週好幾天趴趴走，帶重逾30公斤的移動設備到宅服務失能者。曾半路出車禍、迷路、車被拖吊，還被狗追，他是牙醫界的少數，在種種限制下，燃燒熱忱，撐著做愛心。

特定身心障礙者和自我照顧能力有限的失能長輩，出門十分不方便，如果沒有牙醫上門來，也許就是一口臭爛牙。根據中華民國牙醫師公會全國聯合會統計，全台灣目前僅86名牙醫師實際投入在宅醫療，但有需求者可能高達數十萬人。

醫師跨出診間舒適圈，投身到宅看牙，很多關卡要突破。牙醫全聯會全民健保牙醫門診總額特殊計畫召集人簡志成說，診間有充足的醫療設備，可執行複雜的治療，到宅服務卻可能花2到3小時才看一個病人，手邊設備也有限制。

●牙醫服務送上門 風險中的承擔

受困家中的失能者和身心障礙者，本身就有一定的風險，簡志成解釋，有些失能病患的生理狀況可能比較複雜，不乏插管病人，就算僅執行簡單的洗牙，也可能因嗆咳導致病人生命危險，增加醫師執業壓力。

牙醫出診的環境不比診間舒適，甚至連診療椅都沒有，牙醫師只能克難因應，出診一趟要帶重達30公斤以上的移動設備，包含簡便型馬達、洗牙補牙設備、抽痰機和藥品，有時候一扛就得扛到公寓5層樓。如果到偏鄉，還要戴上攜帶型躺椅，必須出動休旅車才載得動。

交通風險、迷路、停車拖吊也是在宅牙醫的家常便飯；簡志成曾在出診路上遇車禍，整台車撞爛；有個案家地處偏僻，他在一條小徑上來回10趟，後來拜託消防隊才找到；也甚至被案家的看門狗狂吠飛撲，只能打電話求救才得以進門。

另一名從事在宅醫療的牙醫李天騰也說，到偏僻地區服務時，光要從地圖找到案家位置就很困難；案家在市區又有停車困擾，紅線不能停，好不容易找到停車場，卻距離案家要步行5到10分鐘，扛著數十公斤的儀器移動舉步維艱。

有時到了案家，只有外籍看護工陪同病人，家屬卻不在，考量病人安全和醫療糾紛風險，只能暫緩服務，無法申請健保給付，形同白跑一趟，這種情況也不是簡志成一人碰過。

目前牙醫到宅治療每次可申報健保點數5700點，看似給付優渥；但簡志成說，到宅服務有許多無形成本，帳面看不出來，難以用健保給付涵蓋。

●到宅服務交通費 牙醫難開口的壓力

目前牙醫在宅醫療可向案家收取掛號費新台幣50元及酌收醫師交通費用，但簡志成坦言，跟病家收交通費會讓牙醫師「開不了口」。

以簡志成在桃園服務為例，從桃園市區到楊梅服務，來回車資就超過新台幣千元，若跟家屬開口索取，可能增加案家經濟負擔，或是案家乾脆拒絕服務，病人權益就會受損。

牙醫全聯會也收過案家投訴，當牙醫到宅索取部分交通費用時，案家直接反映：「可否改派不用收錢的醫師？」在宅服務美意，卻變醫師得要「做功德」。

簡志成說，到宅牙醫出診是服務病患、執行公務，但執勤過程卻有許多風險，還有賴政策能相挺支援。如由地方衛生局補助交通費用、車禍保險、執勤時車輛暫停證明等，平衡健保帳面之外的成本與風險，減輕到宅牙醫無形的負擔。

到宅牙醫社會公益性強，身心障礙聯盟秘書長滕西華說，單靠「醫師做愛心」，會陷入政策難以為繼的困境。

滕西華認為，政府提供給付誘因之外，也要思考如何降低醫師到宅服務的風險，當醫師離開診間的安全領域，因案家病況多元，也可能不穩定，醫療設備又相對缺乏、增加醫療糾紛風險，應思考救濟制度，而不是全讓醫師承擔。

●政策要給資源 讓醫師走下去

簡志成也說，服務特別需求者的牙醫資源分布不均，在花東，都是50至70歲的醫師在做，當這些醫師退休，找不到人接手，身心障礙的牙科服務就會有所缺損，吸引新血加入不能光靠「熱忱」。

健保署醫務管理組專門委員韓佩軒坦言，相對於開業，牙醫師做在宅服務「挑戰很大」。觀察發現，近年從事在宅醫療的牙醫有緩慢成長，但因應未來需求，人力還有許多成長空間。未來居家醫療整合團隊也會納入牙醫師，收案來源更廣，也希望願意投入的牙醫能增加，提升量能跟品質。（編輯：陳清芳）1080828