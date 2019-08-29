治療雞隻紅蟎用藥 食藥署訂弗雷拉納容許量

（中央社記者陳偉婷台北29日電）食藥署今天發布修訂，核准用於治療雞隻紅蟎感染的動物用藥弗雷拉納（Fluralaner）殘留標準。專家指出，容許殘留標準遠低於民眾安全攝食量，民眾不用擔心。

紅蟎是一種蟎類，仰賴吸食雞隻的血液維生，寄生在家禽或是雞隻身上，嚴重會使雞隻消瘦、貧血、產蛋量下降，對蛋雞會增加傷害。

食藥署公告雞隻使用弗雷拉納後，相關部位的容許標準分別為，雞肌肉最終殘留量不得超過0.06ppm（百萬分之一）、雞肝0.6ppm、雞腎0.4ppm、雞脂（雞皮）0.6ppm、雞蛋1ppm。新制公告後即上路。

食藥署食品組科長廖家鼎受訪表示，弗雷拉納每人每公斤體重每天可接受安全攝取量（ADI）為10微克（μg），換算一名60公斤的成年人而言，每天最多可以攝食到600微克，等於0.6毫克。

根據食藥署調查國人飲食狀況，每人每天可能攝食到弗雷拉納約43.9微克，遠低於安全攝取量，只有安全攝取量的7%。

廖家鼎說，新規定上路後，業者若未依法執行，可依食安法開罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：唐聲揚）1080829