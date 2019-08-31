消弭新式門牌爭議 新北：恢復原設計樣式

新北市府更換新的雙色門牌（上），引起外界高度矚目與批評，並討論台灣公共設施在文化創意美學問題。市府31日表示，將恢復原設計樣式，盡速如期完工。中央社記者黃旭昇攝 108年8月31日

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市新式門牌爭議懸宕已久，市府民政局長柯慶忠今天表示，積極開會研商並與廠商溝通，除門牌號碼的數字恢復原設計的藍綠色，也計畫修正部分資訊內容，增加新門牌的辨識度。

新北市政府今年3月全面換發120萬面新門牌，卻與去年設計比賽首獎的統一藍綠色系不同，配色更改用了白、薄荷藍、號碼為紫紅、橘等4種顏色。

新的雙色門牌，引起外界高度矚目與批評，並討論台灣公共設施在文化創意美學問題。

市政府從善如流，對於市民所批評「醜爆了」以及配色的辨識度不佳，新式門牌更換工程在更換近7000片後，3月底緊急喊卡，與設計師討論後恢復原設計配色，才會重新更換釘掛。

不過，板橋區中山路一段原先已局部區域更換的新門牌，目前有的仍與舊門牌併陳懸掛，引起關注與討論，並關心新門牌的更換進度。

住在土城區的陳小姐、新莊區的廖姓小姐都表示，新式門牌的各區域名稱真的很不明顯，如果在中和區與永和區找同樣的中山路，恐怕會找到眼睛脫窗。

市府民政局長柯慶忠接受中央社訪問表示，積極與發包廠商及設計師聯繫多次討論與溝通，視情況推動新的門牌政策，讓門牌的功能更符合外界期待。

柯慶忠今天表示，新門牌的配色將恢復原設計圖案，門牌號碼數字部分不再是顯眼突兀的大紅色，成為整體一致的藍綠色。至於傳統公寓信箱的小門牌，也將考慮恢復現有傳統的方塊式門牌，2樓以上門牌含路名，提供更多地址資訊。

他說，至於地址內容有些高樓層住戶的門牌地址是「幾號之幾」，開會中也研議改為更清楚明確的「幾號幾樓」，且不涉及戶政與產權資料的變更。

柯慶忠說，牽涉到材料不同衍生的發包費用與原標案不同，正與廠商接洽與估算，也等近期拍板定案後，儘量請廠商努力在明年2月如期完工。（編輯：李錫璋）1080831