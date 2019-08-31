全台10餘家醫院中勒索病毒 密碼管理成漏洞

（中央社記者陳偉婷台北31日電）醫院資訊安全亮黃燈，衛福部資訊處長龐一鳴今天說，近日全台有約18家醫療院所回報中勒索病毒，所幸遭鎖都非醫院核心系統，資料沒外洩。受災醫院普遍密碼管理不夠好，應再精進。

有媒體報導，國內疑有10餘家醫院電腦主機被勒索病毒攻擊，重要資料遭加密鎖定。

衛生福利部資訊處長龐一鳴今天下午受訪表示，29日凌晨接獲衛福部台北醫院通報遭勒索病毒威脅情事，當下已立即處理，並在1、2個小時內就解決問題，系統恢復正常，沒有影響醫療業務，也沒有資料被外洩。

龐一鳴說，後續調查發現，全台約有16至18家醫療院所有類似情況，但因被鎖住的系統都非核心系統，不影響門急診、資料也沒遺失，「事情並不難處理，也沒有醫院付贖」。但為求謹慎，已指導醫院面對類似狀況的處理原則。

隨醫療數位化，醫療業有大量機密資料，相當容易成為駭客目標。根據美國調查，美國有1/4資安受害者是醫療業。

龐一鳴說，此次事件觀察到醫療體系的資安網絡還有一些漏洞，會盡快修補；且受災醫院普遍都有密碼管理不夠好的狀況，也提醒大家，應避免使用重複密碼，以免讓人有機可乘。（編輯：張芷瑄）1080831