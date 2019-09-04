更多編輯台推薦新聞：
早安世界》數位身分證配偶姓名存晶片 有無結婚看得見
早報

早安世界》數位身分證配偶姓名存晶片 有無結婚看得見

國際人權博物館聯盟亞太分會 落址台灣
文化

國際人權博物館聯盟亞太分會 落址台灣

iOS先行 LINE貼圖可裝飾照片影片
科技

iOS先行 LINE貼圖可裝飾照片影片

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
房客申請租金補貼 內政部：房東拒供資料將受罰
首頁 / 生活

台南清晨大雷雨 淹水快速消退無災情

最新更新：2019/09/04 10:41
受颱風玲玲外圍環流影響，台南4日清晨下起大雷雨，主要集中在沿海，安南區3小時累積雨量破百毫米。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年9月4日
受颱風玲玲外圍環流影響，台南4日清晨下起大雷雨，主要集中在沿海，安南區3小時累積雨量破百毫米。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年9月4日

（中央社記者張榮祥台南4日電）颱風玲玲外圍環流影響，台南今天清晨下起大雷雨，主要集中在沿海，安南區及北區3小時累積雨量破百毫米，局部路段淹水，但隨著雨勢減緩，也快速消退，無重大災情傳出。

中央氣象局南區氣象中心觀測，台南今天清晨大雷雨集中在沿海，安南區、北區3小時累積雨量破百毫米，已達豪雨標準。

氣象人員指出，雷雨胞是從高雄北上，目前市區雨勢趨緩，雷雨胞已移動到學甲區、北門區一帶，還會繼續往北移動。

台南市政府統計，這場大雷雨造成南區台86便道（萬年路至明興路段）淹水，一度拉起封鎖線管制。東區的小東地下道因排水溝落葉阻塞淹水，清除落葉後，淹水漸退。

安南區及七股區部分路段也傳出淹水，警方封鎖警戒，直到雨勢趨緩，淹水消退，才會解除管制。

台南最新水情資訊顯示，台南3小時累積雨量前3名都在安南區，突破130毫米，七股區、安平區、仁德區等行政區雨量也不少，全超過80毫米。（編輯：李亨山）1080904

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報