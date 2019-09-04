台南清晨大雷雨 淹水快速消退無災情

受颱風玲玲外圍環流影響，台南4日清晨下起大雷雨，主要集中在沿海，安南區3小時累積雨量破百毫米。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年9月4日

（中央社記者張榮祥台南4日電）颱風玲玲外圍環流影響，台南今天清晨下起大雷雨，主要集中在沿海，安南區及北區3小時累積雨量破百毫米，局部路段淹水，但隨著雨勢減緩，也快速消退，無重大災情傳出。

中央氣象局南區氣象中心觀測，台南今天清晨大雷雨集中在沿海，安南區、北區3小時累積雨量破百毫米，已達豪雨標準。

氣象人員指出，雷雨胞是從高雄北上，目前市區雨勢趨緩，雷雨胞已移動到學甲區、北門區一帶，還會繼續往北移動。

台南市政府統計，這場大雷雨造成南區台86便道（萬年路至明興路段）淹水，一度拉起封鎖線管制。東區的小東地下道因排水溝落葉阻塞淹水，清除落葉後，淹水漸退。

安南區及七股區部分路段也傳出淹水，警方封鎖警戒，直到雨勢趨緩，淹水消退，才會解除管制。

台南最新水情資訊顯示，台南3小時累積雨量前3名都在安南區，突破130毫米，七股區、安平區、仁德區等行政區雨量也不少，全超過80毫米。（編輯：李亨山）1080904