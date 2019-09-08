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住院率死亡率都降 治糖尿病藥也能治心衰竭

最新更新：2019/09/08 17:15

（中央社記者陳偉婷台北8日電）心衰竭被稱為心臟的癌症，確診後5年內死亡率高達5成。一項新的研究發現，使用新型口服降血糖藥物，可有效減少心衰竭病患惡化、住院、降低死亡率，可望改寫治療指引。

歐洲心臟病學會年會日前在法國巴黎舉行，會中發表多項跟心臟疾病相關的研究結果，包含一項使用新型口服降血糖藥物SGLT-2抑制劑用於治療心衰竭的臨床試驗。根據與會的中華民國心臟學會理事長黃瑞仁轉述，此研究成果是心衰竭治療領域的重大突破。

與會的中華民國心臟學會心臟衰竭委員會主委王俊傑受訪時表示，台灣心衰竭患者中有一半的屬收縮性心衰竭，傳統治療有3大類藥物、儀器、手術或換心等，避免病人惡化、猝死，但心衰竭的死亡率還是居高不下，5年內死亡率高達5成，又被稱為心臟的癌症。

王俊傑表示，有研究團隊以傳統用來治療糖尿病的藥物，針對不論是否有糖尿病的心衰竭患者進行臨床試驗。結果發現，新的治療方式可有效降低收縮性心衰竭患者惡化、死亡率、住院及緊急回診率，其中心衰竭惡化及心因性死亡風險降低26%。該研究是近5年來心衰竭治療的大突破。

心臟就像幫浦，負責打出足夠的血液提供全身使用，當心臟功能不足以滿足身體需求，就被稱為心衰竭。常見的症狀包含咳嗽、呼吸困難、水腫、平躺時呼吸困難、容易疲累、且因肺部積水可能導致半夜喘不過氣、從睡眠中驚醒。

根據世界衛生組織報告，心臟疾病是全球10大死因之首，心臟衰竭是心血管疾病的末期結果，在亞洲就有900萬人罹患心臟衰竭。

黃瑞仁曾在記者會表示，心臟衰竭嚴重性高，根據2017年心臟衰竭登錄計畫統計資料，患者住院次數會愈來愈多，高達32.3%患者半年內會再次住院。因心臟是人體的中樞，一旦心臟無力就會拖累其他器官、產生相關併發症，可能日漸衰弱而死。另一種可能則是突發狀況猝死。

這項在歐洲心臟病學會年會發表的研究也有台灣病人參與其中，主責的台北榮民總醫院新藥臨床試驗中心主任江晨恩日前受訪表示，此研究的意義是心衰竭治療有新的藥物可以使用，且沒有副作用，安全性也夠，治療指引可望改寫。（1080908

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