台大醫院生醫分院 最快12月啟用

台大醫院新竹生醫園區分院第一期醫療大樓建築10日完工，原本預定明年初啟用，若後續進駐情形順利，有望在今年12月提早啟用。中央社記者郭宣彣攝 108年9月10日

（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）台大醫院新竹生醫園區分院，第一期醫療大樓建築完工，台大醫院副院長江伯倫今天表示，生醫分院預定明年初啟用，若後續進駐醫療設備、人員順利，將可望在今年12月提早啟用。

江伯倫說，台大醫院新竹生醫園區分院第一期醫療大樓建築完工，將陸續進駐醫療儀器與設備，若能進度加速，有望在年底啟用，將先開設內科、兒科，預計將有30名醫師與100名醫護人員。病床先安排42床，明年完成建置開刀房後，外科等其他門診將會陸續開診。

江伯倫指出，生醫分院預計共有728床，未來，將有第二醫療大樓，進駐醫師預計達160至180名，醫護人員也有上千人。除外，也將與新竹生醫園區共同合作，協助創新醫療器材與藥品研發。

江伯倫表示，台大醫院生醫分院將朝向與台大新竹、台大竹東等分院整併，人力將互相支援，3院病床總數超過1900床，朝成為竹竹苗唯一的醫學中心發展。

江伯倫與立委林為洲今天一同到台大醫院新竹生醫園區分院視察施工情形。林為洲說，新竹縣民期盼已久的台大醫院生醫分院，臨近高鐵交通便捷，且也將竹科優勢與國內相關產業合作，打造智慧型醫院，將開創台灣醫療新紀元。（編輯：陳清芳）1080910