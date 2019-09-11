同肝共苦 夫獲妻捐肝感謝更珍惜彼此

（中央社記者陳朝福高雄11日電）「會好好照顧自己，也感謝太太的付出」，胡姓男子接受妻子捐肝，逐步復原，今天在中秋節前夕娓娓道來對妻子的深情告白，日後夫妻同「肝」共苦，一度哽咽。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院召開「花好月圓妻捐肝救夫慶團圓」記者會，胡男與妻子十指緊扣，夫妻倆除了憶起捐肝過程，也提醒民眾要多注意健康。

60歲的胡男曾在證券業及運輸業服務，因B型肝炎導致猛爆性肝炎，命在旦夕，結褵24年的髮妻毫不遲疑捐肝救夫，6月間手術，度過危險期後，終於使黑心肝變成了粉紅肝。胡太太捐出65%的肝臟。

胡太太表示，先生可進行活體肝臟移植家人都搶著報名，她當時聽到先生可進行捐肝手術也沒有猶豫，也想到如果不符合才要尋求親人協助，當時的念頭就是如果只被動等待，不如主動出擊，如果結果不如人意，終究曾盡力過了，才不會後悔沒做。

胡太太也是先生的最佳看護，忍受手術疼痛，每天為先生做筆記，每一筆數值都是給丈夫的愛，6月間手術後復原情形不錯，夫妻倆同「肝」共苦。

醫護人員對夫妻倆鶼鰈情深十分感動，讚是「百年修得共枕眠，千年修得同肝用」。

胡太太用充滿戀愛般的眼神看著丈夫，也深情告白「會更加珍惜彼此」，日後會全力去做以前還未完成的事，感謝移植團隊的妙手回春，讓一家人可以歡喜過中秋。（編輯：李亨山）1080911