更多編輯台推薦新聞：
iPhone 11系列現場實測 發表會沒說的2件事
科技

iPhone 11系列現場實測 發表會沒說的2件事

川普撤換國安顧問波頓震撼華府政壇 紐時揭導火線
國際

川普撤換國安顧問波頓震撼華府政壇 紐時揭導火線

第45屆曾虛白新聞獎 入圍名單出爐
生活

第45屆曾虛白新聞獎 入圍名單出爐

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎
國際

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
路透：價值逾15億冒牌金條流入全球市場成洗錢工具 疑源自中國
首頁 / 生活

同肝共苦 夫獲妻捐肝感謝更珍惜彼此

最新更新：2019/09/11 12:51

（中央社記者陳朝福高雄11日電）「會好好照顧自己，也感謝太太的付出」，胡姓男子接受妻子捐肝，逐步復原，今天在中秋節前夕娓娓道來對妻子的深情告白，日後夫妻同「肝」共苦，一度哽咽。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院召開「花好月圓妻捐肝救夫慶團圓」記者會，胡男與妻子十指緊扣，夫妻倆除了憶起捐肝過程，也提醒民眾要多注意健康。

60歲的胡男曾在證券業及運輸業服務，因B型肝炎導致猛爆性肝炎，命在旦夕，結褵24年的髮妻毫不遲疑捐肝救夫，6月間手術，度過危險期後，終於使黑心肝變成了粉紅肝。胡太太捐出65%的肝臟。

胡太太表示，先生可進行活體肝臟移植家人都搶著報名，她當時聽到先生可進行捐肝手術也沒有猶豫，也想到如果不符合才要尋求親人協助，當時的念頭就是如果只被動等待，不如主動出擊，如果結果不如人意，終究曾盡力過了，才不會後悔沒做。

胡太太也是先生的最佳看護，忍受手術疼痛，每天為先生做筆記，每一筆數值都是給丈夫的愛，6月間手術後復原情形不錯，夫妻倆同「肝」共苦。

醫護人員對夫妻倆鶼鰈情深十分感動，讚是「百年修得共枕眠，千年修得同肝用」。

胡太太用充滿戀愛般的眼神看著丈夫，也深情告白「會更加珍惜彼此」，日後會全力去做以前還未完成的事，感謝移植團隊的妙手回春，讓一家人可以歡喜過中秋。（編輯：李亨山）1080911

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報