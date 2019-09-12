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快去加油 中秋連假後油價估漲7角

最新更新：2019/09/12 10:47

（中央社記者蔡芃敏台北12日電）車主快去加油，因美中貿易戰情勢暫時和緩，帶動國際油價上漲，預估汽油在中秋連假後每公升將調漲新台幣0.7元，95無鉛汽油每公升28.5元，實際價格依中油15日公布為準。

美中貿易戰露出緩和曙光，中國決定豁免對美國部分商品加徵關稅，美國總統川普也同意延遲對2500億美元中國輸美商品加徵關稅，加上沙烏地阿拉伯支持原油減產，扭轉市場供應過剩和油價低迷問題，激勵本週國際油價上揚。

9日起油價每公升小跌0.2元，不過，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估16日起汽、柴油每公升將分別調漲0.7元、0.6元。

如依預估，92無鉛汽油每公升27元、95無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升24.8元，若民眾加滿50公升油箱需多付35元，相當於一杯超商美式咖啡。

根據中油官網，累算至9月11日的7D3B週均價為61.57美元，較上週58.47美元上漲3.10美元；新台幣兌美元匯率31.233元，較上週31.347元升值1.14角。（編輯：楊凱翔）1080912

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