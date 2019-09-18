9旬奶奶血糖難控制 藥師介入靠飲食扭轉病情

（中央社記者張茗喧台北18日電）一名高齡90歲的奶奶患有糖尿病多年，即便降血糖藥劑量吃到最重，血糖仍不受控。藥師介入了解，才發現奶奶是北方人，天天以麵食為主食，導致血糖飆升，經調整飲食後已獲緩解。

衛生福利部食品藥物管理署今天舉辦用藥衛教記者會，食藥署科長楊博文表示，食藥署6年來在全台1195家藥局推動社區式藥事照護，諮詢1萬5000多人次、教育輔導12萬8000多次用藥觀念。

參與藥事照護的開業藥局藥師鄭文柏指出，日前曾遇過一名100多歲爺爺，由於慢性病纏身，必須同時服用失眠、安眠、腸胃、青光眼、乾眼等多達8種藥品，家人認為爺爺用藥太複雜，看到藥袋上琳琅滿目的副作用又感到害怕，索性只挑其中幾種來吃，導致爺爺長期胃脹不適、食慾不佳、身體虛弱，經藥師介入和醫師溝通開立消脹氣藥物，才解決此問題。

這名爺爺的太太是名高齡90歲的糖尿病患者，即便血糖藥劑量已經相當重，但血糖卻始終控制不下來，一問之下才知道奶奶是北方人，天天以餃子、包子、麵條等高升糖指數食物為主食，血糖自然降不下來。

鄭文柏說，他發現此問題後，和奶奶說明糖尿病控制的重要性，若血糖無法控制，身體臟器就像「醃泡菜」，久而久之導致脫水、受損，奶奶也決定改變飲食習慣，改為每週吃2次麵點，平時則吃糙米或白米，避免血糖飆升。

鄭文柏指出，台灣步入高齡社會，老人家常有多種慢性疾病纏身，必須吃藥控制，但看到藥袋上琳琅滿目的副作用又感到恐懼，往往只挑想吃的吃，也不敢問醫師，尤其用藥種類愈多、教育程度愈高的民眾，挑藥吃的狀況愈明顯。

鄭文柏建議，醫病關係其實沒有民眾想像中的糟，只要好好溝通仍可解除內心疑問，如果真的和醫師不熟悉，也可到衛生所、社區藥局諮詢，避免挑藥吃導致疾病愈來愈嚴重。（編輯：管中維）1080918