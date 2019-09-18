高血脂靠運動飲食就能控制 醫師：大錯特錯

中華民國血脂及動脈硬化學會秘書長黃柏勳（右）18日指出，運動、清淡飲食確實是良好生活習慣，但高血脂症的發生有高達7至8成是基因搞鬼，飲食僅占約2至3成，吃藥控制才是正道。中央社記者張茗喧攝 108年9月18日

（中央社記者張茗喧台北18日電）許多人觀念中常認為罹患高血脂不用吃藥，只要多運動、飲食清淡就能控制，但在醫師眼中，這觀念大錯特錯。醫師強調，高血脂有多達8成是基因影響，吃藥控制才是正道。

中華民國血脂及動脈硬化學會今天舉辦衛教記者會，學會秘書長黃柏勳表示，「高血脂症」指的是血液中的膽固醇、三酸甘油脂過高，也是導致心臟病、腦血管疾病的重要主因之一。根據衛生福利部統計，每年有多達2萬1000多人死於心臟病、1萬1000多人死於腦血管疾病，兩疾病分別高居10大死因第2名及第4名。

他解釋，膽固醇是製造身體細胞膜的重要材料，也是合成荷爾蒙及膽酸的先驅物質，又分為俗稱「好膽固醇」的高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）及俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）。

黃柏勳說，其中壞膽固醇會附著在血管壁上，一旦附著量過多就會導致動脈血管硬化等併發症，增加罹患冠狀動脈心臟疾病風險，還可能導致失智、腦中風、脂肪肝、膽結石、男性性功能障礙、糖尿病、高血壓等併發症。

很多人認為罹患高血脂症不用吃藥，只要多運動、飲食清淡就能控制，是相當常見的錯誤迷思。黃柏勳指出，運動、飲食清淡確實是良好的生活習慣，但高血脂症的發生有高達7至8成是基因搞鬼，飲食僅占約2至3成，因此臨床上經常有患者明明體型不胖，也有定期運動、飲食健康仍然罹患高血脂症，必須靠藥物控制。

亞東醫院心臟血管內科主治醫師莊文博表示，過去曾收治一名30歲的女性患者，患者自述從有記憶以來每次健檢，血脂總是紅字，但因沒症狀便不以為意，直到30歲開始重視健康才就醫，一驗發現壞膽固醇高達300mg/dL，比正常值高出數倍。

除了高得嚇人的壞膽固醇數值，檢驗更發現該名女性頸動脈已出現硬化，顯示血管正悄悄受到破壞，心肌梗塞風險也隨之攀升。

莊文博指出，每個人都應該知道自己的膽固醇數值，才能確保身體健康，根據歐洲心臟學會今年最新公布的治療指引，壞膽固醇應盡可能越低越好，同時公布安全性研究證明即便壞膽固醇數值非常低，也不會影響健康。

莊文博說，最新版本指引不僅將總膽固醇大於310mg/dL、壞膽固醇大於190mg/dL、血壓大於等於180/110mmHg、單純家族性高膽固醇血症、糖尿病等5類高風險患者的壞膽固醇標準從100mg/dL降至70mg/dL；更將曾發生心肌梗塞、中風、糖尿病伴隨視網膜病變、腎病變等極高風險患者標準，從70mg/dL降至55mg/dL，提醒民眾務必與醫師討論選擇合適的藥物治療並持續用藥，才是遠離心血管疾病的根本之道。（編輯：張雅淨）1080918