控制糖尿病不能只看血糖 ABC指標降併發症

（中央社實習記者郭芳彣、記者陳清芳台北22日電）台灣大約每11人就有1人罹患糖尿病，醫學界提醒，血糖、血壓、血脂的三高ABC指標一起控制，才能防範心肌梗塞、中風、視網膜病變、洗腎、截肢等併發症風險。

中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德今天在一場糖尿病控制新觀念記者會中表示，糖尿病ABC三項指標包含：A1C（糖化血紅素）應控制在7%以下、Blood Pressure（血壓）應低於130/80mmHg、Cholesterol（膽固醇）低密度膽固醇低於100mg/dL。

杜思德解釋，血糖長期控制不良是併發高血壓或高血脂的關鍵因素，糖尿病合併高血壓、高血脂，引發大小血管與神經病變併發症機率大幅提升；因此糖尿病患者應以「血糖」為主，同時掌握「血壓」與「血脂」。

衛生福利部、中央健康保險署在2001年與醫界大力推動糖尿病共同照護網，由醫師、護理人員、營養師、藥師提供糖友共同照護，根據中華民國糖尿病衛教學會在2018年調查共同照護的5855名患者，ABC總達標率達12.9%，相較於2011年總達標率大幅提升近6成。

衛生福利部資料顯示，糖尿病為國人10大死因中排名第5，全國約有200萬名患者。中華民國糖尿病衛教學會鼓勵糖尿病友，除加入糖尿病照護系統外，更應謹遵「一兼二顧，三點不漏」糖尿病ABC管理法則，以在日常管理與治療上追求ABC達標，提早預防病情失控。

中華民國糖尿病衛教學會秘書長王治元指出，掌握低油、低鹽與均衡飲食對策與規律運動習慣，是血糖控制的基礎原則，積極用藥治療也能有效控制血糖。

他說，研究資料顯示罹患第二型患者在第一年即搭配胰島素治療，可讓胰島細胞功能增加1倍，糖化血色素下降的幅度高，成效較單用口服藥高。

除了胰島素的選項之外，也可合併GLP-1腸泌素藥物治療，研究證有些GLP-1腸泌素可有效降低第二型糖尿病患者併發心血管疾病的死亡率，以及降低因注射胰島素導致飢餓感上升，體重增加的問題。（編輯：陳清芳）1080822