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耐震篩檢預計明年完成 營建署祭出耐震補強補助

最新更新：2019/09/20 18:46

（中央社記者吳柏緯台北20日電）為避免耐震度不足的建物受到地震侵害，造成民眾生命財產損失，自民國106年起，營建署主動針對全台3萬6000棟、6樓以上的建物進行篩檢，預計在明年底全數完成。

內政部營建署今表示，民國88年發生921大地震之後，已經大幅修正建築物耐震設計規範，但由於民國88年12月31日前領到建照的建築物，耐震程度仍以舊有規範執行，因此有耐震能力不足的疑慮。為了避免這類建物因地震而損毀，進而造成性命與財物的損失，因此從民國106年起，已陸續針對有疑慮的建物進行篩檢。

營建署進一步說明，篩選的依據主要有3項，第一是針對民國88年12月31日前取得建照、第二是6層樓以上、第三則是以鋼筋混凝土建造的建物。經過篩選後，全國共有3萬6000個建案符合3個條件，因此進一步列為調查的重點。

營建署表示，截至目前為止已經完成1萬6000件的調查，預計在109年底完成全部的案件調查。調查完成的案件，若認定建物結構確實有疑慮，會由地方政府主動通知社區管理委員會或相關管理人員，並呼籲進一步進行耐震評估與補強。

為了鼓勵民眾主動申請耐震評估，營建署祭出補助措施，初步評估每件補助新台幣1萬2千元至1萬5千元；詳細評估每件補助最高40萬元；至於建物耐震補強也有補助，營建署表示，最高可補助補強費用的45%，並以不超過220萬元為限。（編輯：紀淑芳）1080920

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