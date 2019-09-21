彰化鐵路醫院修復 王惠美：引進專業活化古蹟

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）彰化縣定古蹟的彰化鐵路醫院修復完工，今天舉行竣工慶賀活動，彰化縣長王惠美致詞時說，醫院修復完工後會交還所有權人，未來會進行招標讓專業團隊活化古蹟。

被列為彰化縣縣定古蹟的彰化鐵路醫院，興建於1938年，前身為高賓閣酒家，根據文化部文化資產網的資料，高賓閣酒家在日治時期，曾是中台灣最大酒家，台灣新文學之父賴和、台灣醫學之父杜聰明都曾在此交誼，後來高賓閣成為台鐵鐵路醫院，1984年醫院結束營業，曾有婚紗業者承租，不過在業者退租後，彰化鐵路醫院就閒置至今。

彰化鐵路醫院因年久失修，進行修復工程，工程在今年7月完工驗收，彰化縣文化局舉辦「彰化鐵路醫院（原高賓閣）竣工慶賀活動暨鐵路文物展」活動，在今天開幕，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢以及民主進步黨籍立法委員黃秀芳等人都到場。

王惠美致詞時說，縣府重視文化資產，在民國100年將彰化鐵路醫院指定為縣定古蹟，修復工程花了2年多時間，在今年7月完成驗收，今天是全國古蹟日，縣府特別舉辦竣工慶賀活動暨鐵路文物展，希望讓鄉親們看到彰化鐵路醫院的新貌，讓古蹟文化與在地景觀連結。

王惠美表示，有關彰化鐵路醫院的活化問題，彰化縣文化局預訂在10月將鐵路醫院點交還給財團法人台灣鐵路管理局職工福利委員會，由委員會進行公開招標，在完成標租前，目前計劃從10月底起開放婚紗、短期展示以及影視拍攝等業者申請短期租用，標租後希望有專業團隊進駐，打造彰化鐵路醫院成為文化新亮點。

彰化縣文化局指出，彰化鐵路醫院竣工慶賀活動內容包含歷史照片、鐵路文物與鐵道模型及記載該建築相關資訊與文物等展覽，除靜態文物展外，今天也邀請在地學生來參與寫生活動，畫下高賓閣之美，活動也結合全國古蹟日「彰化縣古歷建蓋有藝思」集戳章活動，舉辦趣味摸彩活動。（編輯：林沂鋒） 1080921