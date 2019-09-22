因戰爭遲來60年的婚禮　8旬阿公替妻披白紗圓夢

（中央社記者張茗喧台北22日電）61年前，詹阿公和詹阿嬤婚禮前夕爆發戰爭，未完的婚禮成為兩人內心最大遺憾。詹阿嬤多年前因車禍癱瘓，詹阿公今天特地選在老伴84歲生日這天，替她披上白紗圓夢。

詹阿公年輕時在高雄服役，身材高壯的他是許多女性的夢中情人，追求者不少，他回憶，那些漂亮女生「手指頭招一招」就跟他走，唯獨詹阿嬤不吃這一套，相當有個性，反而燃起他的愛火，讓兩人結下不解之緣。

詹阿公說，就在兩人即將舉辦婚禮之際，「軍中婚假都准了」，卻遇上八二三砲戰，詹阿公被緊急調到前線作戰，婚禮也被迫取消，成為夫妻心中最大遺憾。

詹阿公說，兩人結婚以來育有2子2女，太太不僅勤儉持家、照顧孩子，一有機會就打工貼補家用，努力照顧整個家的大小事，直到21年前太太外出運動時發生車禍，不僅下半身癱瘓、長期臥床，也無法和外界正常互動。

16年來詹阿公每天到機構陪老伴，和她說說話、用溫水幫她擦臉、擦手腳，心裡始終掛念60年前那場未完的婚禮，特地選在阿嬤84歲生日的今天，替阿嬤披上白紗，和弘道老人基金會一起舉辦這場遲來60年的婚禮。

看著阿嬤穿上白紗，詹阿公內心滿是感動，他感嘆，感謝老伴60年來對家庭的付出，只想對老伴說「我愛妳。」

弘道老人福利基金會組長邱子庭表示，弘道自2007年開始推動不老夢想，深信「夢想，就是最好的預防照顧」，希望老人家不要因為年齡或生理退化而不敢實現夢想、遺憾終生。（編輯：管中維）1080922

弘道老人福利基金會為83歲的阿公詹瑞東（前左3）與太太韓水金（前左2）圓夢，22日在內湖五分區民活動中心舉辦婚禮，台北市長柯文哲（前右3）出席與會，與家屬一同手比愛心祝福。中央社記者裴禛攝 108年9月22日

阿公詹瑞東（右）與太太韓水金（前左）當年因爆發戰爭，婚禮被迫取消，成為夫妻心中最大遺憾，弘道老人福利基金會22日在內湖五分區民活動中心為兩人舉辦婚禮圓夢。中央社記者裴禛攝 108年9月22日

弘道老人福利基金會為83歲的阿公詹瑞東（拿花者）與太太韓水金（前中）圓夢，22日在內湖五分區民活動中心舉辦婚禮，兩人接受親友祝福。中央社記者裴禛攝 108年9月22日