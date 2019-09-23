心導管手術可零輻射 孕婦心律不整治療不為難

（中央社記者陳偉婷台北23日電）有心律不整的女性若懷孕，病況可能因荷爾蒙改變反覆復發，且能用的藥物有限，若情況嚴重只能電燒，但又有X光輻射暴露問題。台大醫院發展零輻射電燒，孕婦再也不用為難。

心律不整是心臟內電氣傳導系統出狀況，一般可用藥物控制，有時可能需要用電燒，將「短路」的線路燒掉才能解決。

台大醫院心臟內科主治醫師游治節表示，傳統的心律不整電燒手術是利用X光透視心臟，幫助醫師將導管放在正確的位置，進而做出正確診斷和治療。但X光的輻射暴露可能增加致癌的風險，如傳統心導管電燒的輻射暴露量，約等於拍750次胸部X光輻射暴露量。

游治節說，3D立體定位可免除輻射困擾，過去多用於複雜性心律不整治療，但仍以X光透視為主，3D定位為輔。台大醫院自2018年起將3D立體定位用於單純性陣發性上心室頻脈，藉由電阻的改變在電腦中定位導管位置，不需要輻射線暴露就可以達到和傳統X光透視一樣的效果。

台大醫院心臟內科主任陳文鍾表示，女性如果有心律不整問題，在懷孕時，可能因荷爾蒙改變而不斷復發。但過去都只能勸孕婦盡量忍耐，等生產後再處理心臟問題。如果發作，只能先到急診使用短效藥物，也不敢使用長效藥物，以免影響胎兒，治療手段相對有限。

游治節表示，過去曾收治一名孕婦，心律不整反覆發作，逼不得已只能讓她穿著鉛衣完成手術。如今有零輻射的選擇，孕婦就不用再為難。

3D定位比傳統X光透視更精準，不過，游治節表示，3D立體定位系統在大部分時候可完全取代X光透視，但若病人血管出現變異，仍必須藉由血管攝影看清血管走向。3D立體定位無法完全取代X光透視的所有功能，且如果要用在複雜的心律不整，也需要心臟超音波協助。（編輯：方沛清）1080923