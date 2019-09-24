每6名老人有1人曾跌倒 家中這3處最危險

（中央社記者張茗喧台北24日電）全台65歲以上長者，每6人就有1人曾跌倒，跌倒也高居老人事故傷害死因第二名。根據國健署調查，家中跌倒地點以臥室、客廳、浴室最危險，提醒民眾注意居家照明及防滑設施。

根據民國107年死因統計，跌倒高居65歲以上長者事故傷害死亡主因第二名，平均每10萬人有25.7人因此喪命；國健署106年「國民健康訪問調查」也顯示，3280名65歲以上老人當中，有約15.5%、495人坦言過去一年曾跌倒，平均每6名老人就有1人有跌倒經驗。

進一步分析老人跌倒地點，室內以臥室占35.6%居冠，其次為客廳約30.8%，第三名為浴室約17%；室外跌倒地點則為街道及路上占62.9%居冠，其次為公園或運動場約10.4%，第三名為菜園及農地約9.4%。

此外，從老人跌傷的原因來看，第一名是滑倒或絆倒占43.2%，第二名是失去平衡或頭昏約占37.1%，第三名為碰到或撞上物品或人約占11.7%。

國健署慢性疾病防治組長陳妙心表示，曾有跌倒經驗的老人當中，只有20%受訪者開始注重居家安全，另有60%仍未採取任何防跌措施，卻忽略跌倒可能造成頭部受傷、關節脫臼、骨折、長期臥床甚至死亡風險；值得注意的是，曾經跌倒的老人家有很大機會再次跌倒，每次住院需花費新台幣9萬至13萬元。

她強調，當老人家因上述原因跌倒，很可能是因為身體功能下降，包括視力、聽力、肌力下降等，也可能是生病、用藥所致。

陳妙心指出，最近天氣逐漸轉涼，且清晨、黃昏視線較不明，呼籲家中有老人家的民眾留意居家環境照明是否足夠，可裝設小夜燈增加亮度，避免地毯及腳踏墊邊緣翹起來，電線應靠牆收好，保持地板乾燥，避免老人家滑倒。（編輯：管中維）1080924