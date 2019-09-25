只剩3天 單身婚育租金補貼27日截止申請

（中央社記者余祥台北25日電）內政部提醒，單身青年婚育租金補貼計畫申請倒數最後3天，9月27日即將截止，不論是單身青年、新婚或育有未成年子女家庭租屋，每月可補貼2600元至5000元不等，計畫補貼戶2萬4000戶。

內政部開辦單身青年婚育租金補貼計畫，2日受理申請、27日截止，主要補助對象有有3類，20至40歲單身青年、2年內新婚家庭、育有未成年子女（含胎兒）家庭。

內政部今天召開記者會提醒，想申請的民眾可以注意6個小撇步，包括：可以24小時線上申請、同一門牌可多戶申請、單身青年分戶籍可委託辦理、就業單身青年可跨縣市租屋、青年學子也可申請、房客可申請第二類建物謄本並主張遷入戶籍及報稅等。

內政部指出，計畫戶數為2萬4000戶，目前已有1萬多戶申請，若最後申請戶數，未超過計畫戶數2萬4000戶，符合資格者皆可獲得租金補貼。

不過，若申請戶數超過計畫戶數時，將採評點制度，直轄市、縣（市）政府會依評點基準表評分，按分數排序後，由高分者優先補貼，與申請遞件時間無關。

內政部表示，已經提出申請的民眾，請耐心等候審查結果，預計於11月底，直轄市、縣（市）政府會陸續通知及撥款。（編輯：鄭雪文）1080925