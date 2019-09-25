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住院族小確幸 109年住院部分負擔首度凍漲

最新更新：2019/09/25 18:18

（中央社記者張茗喧台北25日電）住院族小確幸，衛福部今天預告明年健保住院部分負擔上限金額，每次住院費用及全年住院費用上限均和今年相同，分別為新台幣3萬9000元及6萬5000元，是近8年來首度凍漲。

衛生福利部社會保險司長商東福告訴中央社記者，按照「全民健康保險法施行細則」規定，保險對象應自行負擔住院費用的最高金額，單次住院以主計總處公布的每人平均國民所得6%為準，全年住院上限則以國民平均所得10%，每年都會視民眾所得變動調整。

衛福部健保署副署長蔡淑鈴指出，住院患者大多病情較嚴重，為了避免民眾負擔過高住院費用，才建立住院部分負擔上限制度，一旦住院的部分負擔超出限額，超出部分將由健保協助負擔。

蔡淑鈴提醒，若單次住院超過部分負擔上限，每次批價時會直接扣除結清，全年住院超額則由健保署在次年上半年自動於系統結算、通知退費，盼減輕重症民眾負擔。

回顧過去近8年住院部分負擔調整狀況，單次住院部分負擔從民國100年的2萬8000元連續8年漲至今年的3萬9000元，全年度住院部分負擔則從4萬7000元一路漲至6萬5000元，明年將是近8年來首度凍漲。

商東福解釋，由於今年按照公式計算，相關數據並沒有改變，因此才未做任何調整，此草案即日起展開60天預告期蒐集各界意見，預計明年元旦上路。（編輯：張雅淨）1080925

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