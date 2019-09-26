調查：近4成民眾想當外送員 盼每週多賺7500元

（中央社記者蔡芃敏台北26日電）外送平台人力需求高，根據人力銀行調查，近4成的受訪者有意從事外送工作，希望藉此每週多賺約新台幣7500元。

餐飲業8月營業額再創歷年同期新高，達722億元，經濟部日前分析因外送平台拉抬所致。1111人力銀行今天公布「全民搶賺外送財兼差調查」，根據調查顯示，近一年內有4成5受訪者曾使用外送平台點餐。

調查顯示，外送平台中以foodpanda、Uber Eats最受消費者歡迎，消費者喜愛使用外送平台的原因有不用出門採買很方便、隨時可下單、免運費/低運費、辦公室同事揪訂及餐點選擇多等等。

調查指出，受訪者平均每週使用外送平台所花的餐食費為732元，不過，花費也隨著地區而異，台北市受訪者每週平均支出達926元，居全台之冠；其次則是台南市767元，基隆市則以750元排名第3。

路上經常可見騎著機車的外送員穿梭車陣送餐，外送平台也需要大量外送人力。調查顯示，有近4成的受訪者有意從事外送工作，另有35%受訪者表示想作為兼職工作，3.2%想作為全職工作，1.2%正在做外送工作；受訪者也表示，希望每週可藉此平均多賺7492元。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華建議，有意投入兼差外送員的上班族，除了考量時間成本、油錢花費及體力消耗外，應該維持良好的生活作息，養足精神才能減少職業傷害或意外發生。

為了解上班族兼差外送工作的意願，1111人力銀行在9月12日到9月24日進行「全民搶賺外送財兼差調查」，有效樣本數1105份，信心水準95%，誤差值為正負2.95個百分點。（編輯：林孟汝）1080926