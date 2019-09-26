宣導保育石虎 俄插畫家應邀再設計警示插畫

（中央社記者蘇龍麒、王揚宇台北26日電）新竹市立委參選人鄭宏輝今天邀請為畫石虎的俄羅斯插畫家卡嘉．莫洛措娃（Katya Molodtsova） ，為台灣石虎設計繪製用路警示插畫，共同宣導保育石虎的工作。

近來石虎路殺事件頻傳，曾經擔任5屆新竹市議員的鄭宏輝今天發起「慢‧活臺三線」的計畫，邀請來台參加集集列車通車等行程的卡嘉，一起感受台灣風土與保育工作。他們參觀了新竹市動物保護園區、石虎米基地，並深入了解台灣石虎的現況。

鄭宏輝表示，藉著這個機會，特別邀請卡嘉到苗栗楓樹窩拜訪石虎米的故鄉，與石虎保育專家陳美汀和石虎保育協會成員一起下田除草，感受農家生活，並希望能為石虎保育盡一份心力。

鄭宏輝說，石虎的危機必須受到各界重視，尤其近來石虎路殺事件頻傳令他感到憂心，所以決定積極參與保育行動，也將會持續協助推動石虎的各項保護工作。

卡嘉也接受鄭宏輝邀請，為「慢‧活臺三線」設計用路警示系列插畫。卡嘉說，他看到石虎媽媽路過人類道路，搶救石虎寶寶而雙雙死於輪下，感到驚訝與難過，希望透過畫作喚起民眾用路時對於動物的保護。

卡嘉的新作品將於返回俄羅斯後著手進行，預計石虎插畫新作品，將製作成汽車貼紙，透過鄭宏輝新竹地區服務處分送給民眾，希望能減少石虎被路殺的悲劇。（編輯：黃國倫）1080926