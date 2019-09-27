環團請願反空污 高雄市：興達電廠秋冬停機減煤

（中央社記者陳朝福高雄27日電）南部反空污大聯盟今天號召民眾和團體前往高雄市議會請願，要求市府對老舊高污染台電興達燃煤電廠應全面停機停煤。高市環保局回應興達電廠於秋冬季停機減煤，改善空污。

聯盟發起927反空污集會行動到高雄市議會請願，要求老舊高污染的興達燃煤電廠應全面停機停煤，還給民眾乾淨的好空氣，並演出行動劇諷刺空污影響健康，由高雄市副市長陳雄文出面接受請願書。

高雄市環保局表示，堅持興達電廠於10月起一半燃煤機組需停止運轉半年，其餘機組用煤量需降至65%，使興達電廠於秋冬半年期間總用煤量僅剩32.5%，是最早落實燃煤電廠實質減煤的縣市。

環保局說明在興達電廠提出許可展延申請時，強制台電10月起立即落實停止運轉興達電廠2部燃煤機組，同時要求減煤需比原本承諾的30%還要更多，並於10月1日派員進廠進行查核，確保興達電廠依規定停機，並持續監督，若查獲違反許可核定內容，將依空污法第62條處新台幣10萬元至2000萬元罰鍰；若認定屬情節重大，會依空污法第96條命令停工，必要時並得廢止許可證。

為加強改善空污，環保局表示，今年初環保局要求興達電廠冬季停機1部燃煤機組3個月，這次不但要求停機2部，且停機期程由3個月延長至6個月，4部機組減煤量合計由126萬噸增加至210萬噸，增加減量強度。（編輯：方沛清）1080927