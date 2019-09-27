大腸癌腹膜轉移難活過一年 馬偕新療法延命

（中央社記者張茗喧台北27日電）全台每年有1.5萬人罹患大腸癌，其中大腸癌轉移至腹膜的狀況是醫師眼中最棘手的難題之一，不僅治療難度高，患者也很難活過一年。馬偕醫院引進腹腔溫熱化療，成功替患者延命。

馬偕醫院今天舉辦記者會分享治療成果，馬偕醫院大腸直腸外科主治醫師陳建勳表示，近年曾收治一名28歲宋小姐，平時生活作息正常也沒有特殊病史，長年在國外工作，近年每當她吃完午餐後1到2小時就會出現間歇性下腹痛，而且疼痛程度日漸加劇，吃止痛藥都沒效，在國外就醫診斷為腸躁症，但疼痛仍未改善。

宋小姐曾接受糞便潛血檢查，並未發現異樣，直到去年10月因側身摸到疼痛硬塊就醫，做了全身斷層掃描發現大腸、肝臟已經出現腫瘤且轉移至腹膜，確診為大腸癌第4期。

陳建勳表示，根據過去經驗，大腸癌轉移至腹膜的個案平均活不到一年，即便患者接受化學治療加上標靶藥物治療，也僅能爭取6到9個月存活期。

陳建勳說，醫療團隊考量這名患者年紀輕，也沒有其他病症，隨即以傳統開腹手術進行腫瘤減積手術，盡可能清除在大腸、肝臟與腹膜內的腫瘤，並且合併腹腔溫熱化學治療，將化療藥劑加溫至攝氏41到43度，並在腹腔內循環灌洗，以高溫物理傷害及藥劑毒性殺死殘存腫瘤細胞。

歷經12至14小時手術，宋小姐2天後就從加護病房轉至一般病房，術後4個月各項數值與檢查均正常，隨即重返工作崗位、恢復正常生活。

馬偕醫院大腸直腸外科主任劉建國表示，惡性腫瘤併發腹膜轉移在治療上是相當棘手的問題，由於腹膜血漿屏障會影響化學治療與標靶治療效果，患者存活期限遲遲無法延長；正因如此，過去進行開腹手術時，一看到腹膜轉移，經常只能再把肚子關上。

劉建國說，所幸國外專家發現以開腹手術搭配腹腔溫熱化學治療的新治療組合，可望將存活率從不到1年延長至2年左右，給予患者一線生機，有更多時間等待新藥問世。

馬偕醫院2017年引進這項療法並成立「大腸直腸癌腹膜轉移整合治療團隊」，由大腸直腸外科、婦產科、腫瘤內科、放射腫瘤科、影像診斷科等專科醫師，共同討論治療方案，已有數十名患者病情因此獲得控制。

陳建勳提醒，腹腔溫熱化學治療目前可用於治療大腸癌腹膜轉移、闌尾黏液癌等多種癌症，但並非所有患者都適合此療法，須由醫療團隊綜合評估年齡、是否有糖尿病或高血壓、生理機能、心肺功能及腫瘤可減積程度而定。（編輯：方沛清）1080927