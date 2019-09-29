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霍夫曼泡泡樹蛙移至嘉義大林 藝術活化地方

最新更新：2019/09/29 15:26
嘉義縣政府邀請國際知名藝術家霍夫曼設計「泡泡樹蛙」地景藝術，29日移置大林鎮運動綠廊，可彰顯大林鎮推廣諸羅樹蛙的認同價值，還能加值大林諸羅樹蛙的能見度與知名度。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年9月29日
嘉義縣政府邀請國際知名藝術家霍夫曼設計「泡泡樹蛙」地景藝術，29日移置大林鎮運動綠廊，可彰顯大林鎮推廣諸羅樹蛙的認同價值，還能加值大林諸羅樹蛙的能見度與知名度。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年9月29日

（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）嘉義縣政府邀請國際知名藝術家霍夫曼設計「泡泡樹蛙」地景藝術，今天移往以保育諸羅樹蛙打出名號的大林鎮運動綠廊。縣長翁章梁說，用藝術活化地方，深入民眾生活。

嘉義縣政府指出，霍夫曼經常選擇具外在形式美感的事物作為發揮題材，再將這些物品轉變為鮮明的標誌性圖像，以卡通效果將它們放大，多年前風靡全球的黃色小鴨，就是霍夫曼的作品。

「泡泡樹蛙」原設置在縣府前自由廣場，翁章梁認為嘉義縣藝術品設置的適確性，應思考藝術品必須發揮最大的觀賞效益，因此，將「泡泡樹蛙」移置大林鎮運動綠廊。

嘉義縣政府表示，諸羅樹蛙在大林鎮分布很廣，在雜木林和竹木都能發現樹蛙蹤跡，因此，「泡泡樹蛙」地景藝術移置大林，可以彰顯大林鎮推廣諸羅樹蛙的認同價值，還能加值大林諸羅樹蛙的能見度與知名度。

「泡泡樹蛙」今天由翁章梁、大林鎮長簡志偉和嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等人剪綵啟用，並呼籲鄉親一起守護1995年才在嘉義被發現的諸羅樹蛙。

翁章梁指出，嘉義縣用藝術活化地方，讓藝術走出戶外，進入社區、深入民眾生活，透過一座座無牆美術館，讓民眾從日常就能展開一場藝術與人文的對話。（編輯：方沛清）1080929

嘉義縣政府邀請國際知名藝術家霍夫曼設計「泡泡樹蛙」地景藝術，29日移往以保育諸羅樹蛙打出名號的大林鎮運動綠廊，由縣長翁章梁（後左5）等人剪綵啟用。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年9月29日
嘉義縣政府邀請國際知名藝術家霍夫曼設計「泡泡樹蛙」地景藝術，29日移往以保育諸羅樹蛙打出名號的大林鎮運動綠廊，由縣長翁章梁（後左5）等人剪綵啟用。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年9月29日
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