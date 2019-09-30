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竹科颱風不放假員工困擾 瑞昱跨縣市選擇放假

最新更新：2019/09/30 11:54
新竹縣、市颱風假不同調引發熱議，尤其網通晶片廠瑞昱大門在新竹市，公司建築卻又跨到新竹縣，30日放不放假引起關注。（圖取自Google地圖）
新竹縣、市颱風假不同調引發熱議，尤其網通晶片廠瑞昱大門在新竹市，公司建築卻又跨到新竹縣，30日放不放假引起關注。（圖取自Google地圖）

（中央社記者張建中新竹30日電）米塔颱風放不放假，新竹縣、市不同調，新竹科學園區內不少廠商休假，也有廠商正常上班，有廠商員工說，這會造成困擾，小孩休假在家沒人照顧。

新竹縣今天停班停課，新竹市則是正常上班上課，新竹縣、市這次颱風假不同調情況，引發熱議，尤其，網通晶片廠瑞昱大門在新竹市，公司建築卻又跨到新竹縣，今天放不放假格外引起關注。

瑞昱表示，今天新竹與台北員工全部休假一天。工研院院區也在新竹縣、市，跨縣市居住員工很多，工研院基於員工安全考量，免於在颱風天出勤及困擾，今天新竹光復及中興院區也都休假一天。

聯發科總部因位在新竹市，在總部上班的員工今天正常上班，竹北與台北辦公室的員工則因所在地停班停課，今天休假一天，出現同一公司兩種情況的局面。

偉詮電因位在新竹市，今天正常上班，雖然有部分員工住在新竹縣，依規定可以休假一天，不過，因新竹地區風雨不大，全體員工仍都上班。

新竹縣、市這次颱風放不放假不同調情況，引發不少廠商員工抱怨，因為家住新竹縣，小孩休假，雖然家長依法也可休假，只是公司位於新竹市，今天正常上班，又有重要會議要開，小孩在家沒人照顧，造成不小困擾。（編輯：楊凱翔）1080930

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