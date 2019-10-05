官田菱角開花不結果 陳吉仲允補助穩定價格

台南市官田區以出產菱角聞名，今年因雨量豐沛，菱角花受損，造成開花不結果，行政院農業委員會主委陳吉仲（前蹲者右5）5日實地踏勘後同意補助。中央社記者張榮祥攝 108年10月5日

（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市今年雨量豐沛，造成官田區菱角出現30年來首見的開花不結果，產量銳減，行政院農委會主委陳吉仲今天實勘後同意補助菱角田每分地新台幣1000元，菱農可透過農會申請。

台南市官田區以菱角聞名，今年因雨量豐沛，菱角花受損，造成開花不結果，不只產季延後，菱農更推估當前產量不及往年5成。

民進黨籍立委郭國文也說，台南今年忽熱忽雨，造成官田菱角田出現30年來首見的「不易授粉」災損問題，菱角產量確實少很多。

陳吉仲今天下午實勘官田菱角田，初步決定將以補助農業生產資材方式，補助菱角田每分地新台幣1000元，菱農可透過農會申請。

陳吉仲表示，配合菱角行銷，官田區農會若到外縣市行銷菱角，農委會也將補助，希望穩定菱角價格，讓菱農遭受災損仍有一定收益；農委會10月後也將再次檢查菱角生產狀況。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081005