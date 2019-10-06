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網傳衛生棉條可作護墊 當心私處破皮釀感染

最新更新：2019/10/06 12:22
食藥署表示，若在非月經期間使用棉條，恐使陰道壁過於乾燥，增加摩擦、破皮風險，導致傷口細菌感染。（圖取自Pixabay圖庫）
食藥署表示，若在非月經期間使用棉條，恐使陰道壁過於乾燥，增加摩擦、破皮風險，導致傷口細菌感染。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張茗喧台北6日電）網路傳聞指出，衛生棉條當護墊用可讓私處更乾爽，其實大錯特錯。食藥署表示，若在非月經期間使用棉條，恐使陰道壁過於乾燥，增加摩擦、破皮風險，導致傷口細菌感染。

衛生福利部食品藥物管理署「闢謠專區」近日發文指出，衛生棉條是醫療器材的一種，也稱為棉條，主要是由棉、人造纖維等2種材質混合製成，可以置入陰道中吸收經血，作為女性月經來潮時使用的衛生用品。

食藥署解釋，棉條之所以不適合作為護墊，是因為女性陰道壁有液體滋潤作為保護，若在非月經期間將棉條置入，棉條會吸乾陰道水分，導致陰道壁變得乾燥，增加摩擦、破皮的風險，甚至可能導致傷口細菌感染，切勿在非經期中使用衛生棉條。

此外，食藥署也點出女性使用棉條時常見的5大錯誤習慣，包括更換前未徹底清潔雙手、棉條超過8小時沒換、使用棉條游泳或泡湯後沒有立即更換、使用吸力過強的棉條，或將棉條放置在浴室等潮濕處導致發霉。

食藥署提醒，當陰道感染或發炎時，並不建議繼續使用棉條，以免造成感染，使用期間一旦出現高燒至攝氏38.9度以上，併發嘔吐和腹瀉、身體紅疹、血壓降低等症狀，應立即取出衛生棉條，儘速就醫。（編輯：陳清芳）1081006

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