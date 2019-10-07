二代旅宿網增訂房功能 近千家業者申請開通

（中央社記者劉冠廷台北7日電）交通部觀光局推展智慧觀光，「台灣旅宿網訂房平台」日前上線，觀光局今天表示，第二代新增訂房功能的旅宿網，預計在10月底上線，目前有近1000家合法業者提出申請開通訂房功能。

交通部觀光局推展智慧觀光，「台灣旅宿網訂房平台」在8月28日上線，成為台灣首個官方訂房網，讓消費者訂房安心，同時提供合法業者免費上架，增加行銷管道。

民進黨立委李昆澤今天在立法院交通委員會中質詢時，關心網路訂房平台的問題，他表示，跨國訂房網暗藏風險、爭議多，觀光局應站在保護消費者的立場，做更多的事，跨國訂房平台主要在境外，一旦發生個資外洩、重複訂房繳費等爭議，國內消費者恐求助無門。

觀光局長周永暉表示，若是境外訂房網站會有比較大爭議，目前有2個途徑可以處理，第一是透過警察系統的偵防管道，第二就是透過國外的線上旅行社（Online Travel Agency，OTA）平台進行聯繫。

李昆澤也提及，台灣旅宿網的訂房平台，只有6家旅宿業者，希望能加強宣導，而旅宿網要連接到訂房平台，系統也不穩定，對此，觀光局旅宿組組長湯文琦說，第一代的旅宿網現在還在運行，第二代新增訂房功能，會在10月底上線；至於旅宿業者家數較少的部分，現在已有將近1000家的業者申請開通訂房功能，會陸續協助業者來完成。（編輯：楊凱翔）1081007