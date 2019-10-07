入伍5年體重多一倍 陸軍士官長縮胃減肥

（中央社記者張榮祥台南7日電）陸軍蔡姓士官長入伍5年，體重從65公斤飆到126公斤，身體質量指數（BMI）高達42，不堪部隊訓練，還得了睡眠呼吸中止症，花了2年接受縮胃手術、控制飲食及運動，才恢復正常。

台南市立醫院一般外科醫師邱瀛毅今天指出，蔡姓士官長是職業軍人，入伍時體重65公斤，算是標準，但因生活壓力及飲食習慣不正確，5年內體重飆升到126公斤，多了快1倍。

蔡姓士官長BMI高達42，部隊訓練時，因過重造成體能負擔，雖未造成高血壓、高血脂、糖尿病等代謝型疾病，卻帶來生活及職場上的不便，尤其是得了嚴重的睡眠呼吸中止症，造成白天精神不濟。

蔡姓士官長就醫後，接受縮胃手術，改變胃部結構，且配合飲食調整及運動，2年後減重到60公斤，恢復標準身材，還找回健康。

邱瀛毅表示，成人BMI達到40，就屬於「病態性肥胖」，蔡姓士官長嚐試許多減肥方法，卻無法成功減重，最後透過微創腹腔鏡手術切除5/3至5/4的胃，縮小胃容量，減少飢餓素分泌，降低食量，BMI降到20。

邱瀛毅說，外科減重手術有優點，也有缺點，但不論是哪一種方式，若未能養成正確的飲食習慣，復胖率約20%。（編輯：方沛清）1081007