更多編輯台推薦新聞：
辛酸移民媽抱嬰兒趕外送 一張照片撼動阿根廷
國際

辛酸移民媽抱嬰兒趕外送 一張照片撼動阿根廷

金鐘獎第54屆 完整得獎名單
娛樂

金鐘獎第54屆 完整得獎名單

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目
政治

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子
專題

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

入伍5年體重多一倍 陸軍士官長縮胃減肥

最新更新：2019/10/07 14:13

（中央社記者張榮祥台南7日電）陸軍蔡姓士官長入伍5年，體重從65公斤飆到126公斤，身體質量指數（BMI）高達42，不堪部隊訓練，還得了睡眠呼吸中止症，花了2年接受縮胃手術、控制飲食及運動，才恢復正常。

台南市立醫院一般外科醫師邱瀛毅今天指出，蔡姓士官長是職業軍人，入伍時體重65公斤，算是標準，但因生活壓力及飲食習慣不正確，5年內體重飆升到126公斤，多了快1倍。

蔡姓士官長BMI高達42，部隊訓練時，因過重造成體能負擔，雖未造成高血壓、高血脂、糖尿病等代謝型疾病，卻帶來生活及職場上的不便，尤其是得了嚴重的睡眠呼吸中止症，造成白天精神不濟。

蔡姓士官長就醫後，接受縮胃手術，改變胃部結構，且配合飲食調整及運動，2年後減重到60公斤，恢復標準身材，還找回健康。

邱瀛毅表示，成人BMI達到40，就屬於「病態性肥胖」，蔡姓士官長嚐試許多減肥方法，卻無法成功減重，最後透過微創腹腔鏡手術切除5/3至5/4的胃，縮小胃容量，減少飢餓素分泌，降低食量，BMI降到20。

邱瀛毅說，外科減重手術有優點，也有缺點，但不論是哪一種方式，若未能養成正確的飲食習慣，復胖率約20%。（編輯：方沛清）1081007

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報