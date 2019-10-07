助學生找人生目標 張淑芬獲竹市特殊優良教師獎

（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）新竹市光復高中教師張淑芬任教27年，常鼓勵學生參加活動與文學創作，讓學生找到文學興趣，獲得各類文學競賽獎項。張淑芬獲頒108學年度特殊優良教師獎。

張淑芬今天告訴中央社記者，許多學生缺乏自信心，且未了解自我能力，因此在學習時會較無方向，她鼓勵學生多參與活動與競賽，從中發覺興趣與天分。

張淑芬指出，因她是國文老師，所以鼓勵學生多寫作，並參加文學競賽。多年前有一名學生，在地方文學競賽獲獎，從中發現自我文學創作能力，不僅找到興趣，也對自己更有信心，曾參加聯合盃作文比賽，獲全國優良獎。

張淑芬說，另一名外號叫「企鵝」的學生，因家中做生意，家長疏於照顧與關懷，對於孩子在校的課業狀況均不了解，畢業後企鵝順利考上理想大學，讓家人相當驚訝。她說，協助學生找到人生目標，是身為老師該做的。

光復高中校長黃敦煌表示，張淑芬老師在光復任教27年，獲得師生與家長們肯定。某天一早巡視校園，看到張淑芬在叮嚀其他班學生的生活習慣，就像媽媽一般溫暖，這是光復學生們的福氣，也是光復中學的光榮。（編輯：方沛清）1081007