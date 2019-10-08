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彰化順澤宮冠軍帽 國慶連假4000頂供索取

最新更新：2019/10/08 14:59

（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰化埔鹽鄉順澤宮製作的帽子因挪威鐵人三項選手艾登奪冠爆紅，全台民眾瘋搶帽子。廟方宣布，接下來的國慶4天連假，每天提供1000頂帽子免費索取，也邀民眾來彰化玩。

挪威選手艾登（Gustav Iden）日前參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽拿下冠軍，被眼尖台灣網友發現，艾登頭戴的帽子是來自彰化縣「埔鹽順澤宮」，許多民眾前往順澤宮索取冠軍帽，坊間也出現「仿冒版」的帽子，廟方強調帽子只送不賣，來到順澤宮的民眾要先登記，廟方會再通知領取冠軍帽。

彰化埔鹽鄉順澤宮今天開記者會，說明冠軍帽發放的進度；順澤宮管理委員會主任委員魏信顧接受媒體聯訪時指出，冠軍帽爆紅之後，工廠生產的速度來不及，於是規定來索取的民眾1人只能登記索取1頂，仍然供不應求，於是限制登記的時間到9月15日。

魏信顧說，到9月15日為止，登記的冠軍帽數量多達4萬1000多頂，已有3萬3000多頂被領走，呼籲有來登記沒領帽子的民眾，能夠利用國慶日連假來領取，已登記的帽子只能保留到10月底。

魏信顧表示，也有熱情的信徒和廟方聯絡，贊助約新台幣20萬元，製作4000頂帽子，準備在國慶日連假4天，讓沒有登記的民眾來現場索取，希望大家都能拿到帽子，也邀請民眾在國慶連假來彰化遊玩。（編輯：林沂鋒）1081008

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